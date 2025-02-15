Zelenskiy: 'Avrupa Silahlı Kuvvetleri'ni oluşturmanın zamanı geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada 'Avrupa Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturulmasının zamanının geldiğini açıkladı.



"AB tek başına bu işin üstesinden gelemez, ama biz de gelemeyiz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın NATO ülkelerine gelecek yıl gibi erken bir tarihte saldırabileceği ve saldırı hazırlıklarının potansiyel olarak çoktan başlamış olduğu yönündeki sert uyarısını yineledi.



Kiev'in Rusya'nın 2025 yazında Belarus'taki operasyonlarına ilişkin güvenilir istihbarata sahip olduğuna atıfta bulundu. "Rusya'nın tatbikat bahanesiyle yaz aylarında Belarus'a asker göndermeyi planladığına dair elimizde net istihbarat bilgileri var. Ancak üç yıl önce Ukrayna'nın işgali de tam olarak bu şekilde hazırlanmıştı."



"Bu güçler Ukrayna'ya saldırı için mi? Belki de sizin içindir, Avrupa içindir. Ordularınız hazır mı? Müttefikleriniz ne kadar sürede karşılık verecek?" diyen Zelenskiy, "Açık konuşalım. Amerika'nın kendisini tehdit eden konularda Avrupa ile iş birliği yapmayı reddetmesi ihtimalini göz ardı edemeyiz," ifadesine yer verdi.



Cuma günü yaptığı konuşmada, Ukrayna istihbaratının Rusya'nın en yakın müttefiki olan Belarus'a girmek üzere 100.000 ila 150.000 asker hazırladığını ve bu askerlerin gelecekte olası bir saldırı için fırlatma rampası olarak kullanılabileceğini söylediğini aktardı.



Zelenskiy, "Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacaklarından emin değilim ama saldıracaklar. Belki Ukrayna, belki Polonya, belki de Baltık ülkeleri," dedi.



Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve ABD yönetiminin müttefiklerinin savunma harcamalarına yönelik eleştirilerinden bu yana sadece Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya savunma harcamalarında büyük artışlar açıkladı.



Zelenskiy konuşmasında savunma harcamalarının önemli olduğunu ancak bu harcamalarla devletleri tek başına savunmanın mümkün olmadığını söyledi.



"Bu, daha önce de yaptığımız gibi, Rus saldırılarına karşı sağlam durmaktan daha karmaşık bir şey değil. Ancak mesele sadece savunma harcamalarını GSYH'ye oranla arttırmak değil. Elbette paraya ihtiyacımız var ama para tek başına düşmanın ilerleyişini durduramaz," dedi.



"Ukrayna ordusu olmadan Avrupa orduları Rusya'yı durdurmaya yetmeyecektir. Gerçek budur. Avrupa'da sadece bizim ordumuz gerçek, modern savaş deneyimine sahip," diye ekledi.



Zelenskiy, Ukrayna için NATO üyeliğini bir seçenek olarak masadan kaldırmayacağını söyledi. Ancak "şu anda NATO'nun en etkili üyesi [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin gibi görünüyor, çünkü NATO kararını bloke edebiliyor" diyerek Ukrayna'nı 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin "gerçekçi" olmadığı yorumlarına tepki gösterdi.



"Ukrayna için herhangi bir güvenlik garantisinin özünün NATO üyeliği olması gerektiğine inanıyoruz. Ya da burada, Ukrayna'da yeni bir NATO inşa etmemize olanak sağlayacak koşullar."



Bunun için Ukrayna'nın asker sayısını Rusya'nınkine denk bir düzeye çıkarması ve aynı zamanda bu askerleri donatmak için daha fazla para ve silaha ihtiyaç duyacağı konusunda ısrar etti.



"Her birinize soruyorum: Rusya sizin için gelseydi, ordunuz aynı şekilde savaşabilir miydi? Hiç kimsenin bunu öğrenmek zorunda kalmasını istemiyorum. İşte bu yüzden güvenlik garantilerinden bahsediyoruz. Bu nedenle bizim için ya NATO üyeliği ya da Ukrayna'da başka bir NATO inşa etme koşulları söz konusu."