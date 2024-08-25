Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Barış Konferansı için Türkiye ile de görüşüyoruz /25 Ağustos 2024 18:37

Zelenskiy: Barış Konferansı için Türkiye ile de görüşüyoruz

Hindistan basınına mülakat veren Ukrayna lideri Zelenskiy, ikincisi yapılacak Ukrayna Barış Konferansına ev sahipliği için Türkiye ile de görüştüklerini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ilki Haziran ayında İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Konferansı'nınikincisi için aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Hindistan basınına röportaj veren Zelenskiy, barış konferansının ikincisi için Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve İsviçere ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi, Hindistan'ın ev sahipliğini destekleyebileceğini ifade etti.

Zelenskiy Cuma günü Kiev'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırladı.

Hem ABD hem Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Hindistan, Rusya'nın işgalinin kınandığı Birleşmiş Milletler oylamalarında çekimser kalmıştı.

Bu kez Rusya'nın da davet edilmesi beklenen konferansı Zelenskiy, ilk zirvenin sonuç bildirisine imza atmayan ülkelerde düzenlemeyeceklerini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse barış bildirisine imza atmayan bir ülkede barış zirvesi düzenlemeyeceğiz. Bu sadece Hindistan değil, ikinci zirveye ev sahipliği yapmaya olumlu yaklaşan her devlet için geçerli" dedi.

Türkiye bildiriye imza atarken Hindistan ve Suudi Arabistan imza atmayan ülkeler arasında.

Zelenskiy Cuma günkü görüşmelerinde Modi ile bildiriyi ve ilk zirveyi de konuştuklarını ifade etti.

Verdiği mülakatta Zelenskiy ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın göreve gelirse Ukrayna'ya destek sinyali verdiğini de söyledi. Zelenskiy, Trump'ın kendisine "savaşı bitirmek istediğini ve özgür Ukrayna'yı desteklediğini söylediğini" ifade etti.

Trump daha önce eğer seçilirse savaşı 24 saatte bitireceğini söylemiş, NATO'ya yeterli maddi katkı yapmayan müttefikleri Rusya'ya karşı savunmayacağını açıklamıştı.
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