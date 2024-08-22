Zelenskiy, Bartholomeos’la görüştü

Ayrıca, Ukrayna heyetinin Fener Rum Patrikhanesi’ne gerçekleştirdiği son ziyareti olumlu bulduğunu ve Patrikhane’nin iade-i ziyaret beklentilerini dile getirdi.





Zelenskiy yaptığı açıklamada Bartholomeos’tan “ekümenik patrik” olarak bahsederken Fener Rum Patriği’ni Kiev’e davet etti.Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fener Patriği Bartholomeos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini duyurdu. Görüşmede, Bartholomeos’a “ekümenik patrik” şeklinde hitap ederek, ona olan desteğini ve Ukrayna’ya olan “sarsılmaz” bağlılığını vurguladı.Zelenskiy, açıklamasında, Ukrayna’da dini bağımsızlık yasasının önemine de dikkat çekti ve ülkede Ortodoksluğun güçlendirilmesi ve kiliseler arası diyalogun teşvik edilmesi yönündeki kararlılığını ifade etti.