Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy, Bartholomeos’la görüştü /22 Ağustos 2024 15:07

Zelenskiy, Bartholomeos’la görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’da bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefonla görüştü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Zelenskiy yaptığı açıklamada Bartholomeos’tan “ekümenik patrik” olarak bahsederken Fener Rum Patriği’ni Kiev’e davet etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fener Patriği Bartholomeos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini duyurdu. Görüşmede, Bartholomeos’a “ekümenik patrik” şeklinde hitap ederek, ona olan desteğini ve Ukrayna’ya olan “sarsılmaz” bağlılığını vurguladı.

Ayrıca, Ukrayna heyetinin Fener Rum Patrikhanesi’ne gerçekleştirdiği son ziyareti olumlu bulduğunu ve Patrikhane’nin iade-i ziyaret beklentilerini dile getirdi.

Zelenskiy, açıklamasında, Ukrayna’da dini bağımsızlık yasasının önemine de dikkat çekti ve ülkede Ortodoksluğun güçlendirilmesi ve kiliseler arası diyalogun teşvik edilmesi yönündeki kararlılığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy, Bartholomeos’la görüştü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:42:38