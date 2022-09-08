Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Bazı bölgeleri Ruslardan geri aldık /08 Eylül 2022 10:41

Zelenskiy: Bazı bölgeleri Ruslardan geri aldık

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bazı yerleşimlerin Rusya’dan geri alındığını açıkladı ve orduyu tebrik etti.

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BBC'nin duyurduğu habere göre, Birkaç gündür ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde Ukrayna güçlerinin ilerlediğine dair söylentiler vardı. Fakat yetkililer bir açıklama yapmamıştı.

Dün akşam bir açıklama yapan Zelenskiy ise geri alınan yerleşimlerin hangi bölgede olduğunu belirtmedi, “Şimdi adlarını açıklama zamanı değil” dedi.

ABD’li yetkililer de Ukrayna’nın “yavaş fakat önemli” ilerlemeler sağladığını söyledi.

Ukrayna yönetimi son günlerde, devam eden ve planlanan operasyonlara dair gizliliği artırmış ve ülkenin güneyinde ve doğusunda Rusya’nın elinde tuttuğu topraklara yönelik yapılması beklenen operasyonlara dair neredeyse hiç bilgi paylaşmamıştı.

Zelenskiy, televizyonlardan yayınlanan konuşmasında “Halkımızın askerlerimizle gurur duyduğunu düşünüyorum” dedi.

Zelenskiy önümüzdeki yılki devlet bütçesinin bir savaş bütçesi olacağını, savunmaya 27 milyar dolar ayrılacağını, öte yandan devletin emeklilik maaşları gibi sosyal yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna’nın ilerlediği Harkov’un doğusu, savaşın ilk zamanlarında hızla Rusya’nın kontrolüne geçmişti.

Bölgeden gelen bazı haberlere göre burada ilerleyen Ukrayna birlikleri, Rusya için önemli bir ikmal kenti olan İzyum’a iyice yaklaşmış olabilir.
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