Zelenskiy, Beyaz Saray'da Biden ile görüştü





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ABD'ye daha önce gelmek istediğini ancak ülkesindeki "zor durumdan" ötürü bunun mümkün olmadığını, şimdi ise "ABD sayesinde durumun kontrol altında olduğunu" söyledi.

Biden da Irak'ta askerlik yapan oğlu Beau Biden'dan öğrendiği bir askeri geleneği yerine getirerek Ukraynalı askere oğluna ait bir komutan madalyonunu ileteceğini belirtti.





Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya'yı) geri püskürtüyor." dedi.



Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı.



Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü dile getirdi.











Kongreye cephe hattından Ukrayna bayrağı hediyesi

Zelenskiy, konuşmasının sonunda kendilerine verdikleri desteğe teşekkür babında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye doğu Ukrayna’daki cephe hattı Bahmut’ta kendisine sunulan ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzasını taşıyan Ukrayna bayrağını hediye etti.



Buna mukabil Pelosi de Zelenskiy’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu

Zelenskiy, konuşmasının sonunda kendilerine verdikleri desteğe teşekkür babında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye doğu Ukrayna’daki cephe hattı Bahmut’ta kendisine sunulan ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzasını taşıyan Ukrayna bayrağını hediye etti.Buna mukabil Pelosi de Zelenskiy’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu



"Gelecek yıl dönüm noktası olacak"





Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor." diye konuştu.



ABD'lilerin ve Avrupalıların da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek." dedi.



Öte yandan Rusları sahada da yenmeleri gerektiğini dile getiren Zelenskiy, konuşmasında "Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek." ifadesine yer verdi.



Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade ederek, Ukrayna’nın cesareti ve ABD’nin kararlılığına vurgu yaptı.



"Ukrayna asla teslim olmayacak"





Rusya’nın mayıstan bu yana Bahmut’a durmaksızın saldırılar gerçekleştirdiğini anlatan Zelenskiy, geçen yıl 70 bin sivilin yaşadığı bu şehirde artık çok az sayıda sivilin kaldığını söyledi.



Zelenskiy, Rusya’nın askeri mühimmat ve cephane konusunda kendilerinden önde ancak Ukrayna savunma güçlerinin hala ayakta olduğuna dikkati çekti.



Ukraynalı askerlerin mücadelesini 1944’te Hitler’e karşı mücadele veren Amerikan askerlerine benzeten Zelenskiy, "Ukrayna asla teslim olmayacak." dedi.



Zelenskiy, Rusya ve İran’ı "terör devleti" olmakla suçladı





Kendilerine verilen mühimmat desteğinin önemli ancak yeterli olmadığını belirten Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rusya bu soykırım politikasında kendisine bir müttefik buldu: İran. İran, Rusya'ya altyapımızı tehdit eden yüzlerce öldürücü dron gönderdi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Diğer müttefiklerimize saldırmaları ise an meselesi. Onları şimdi durduramazsak… Bunu yapmalıyız."



Ukrayna’nın hiçbir zaman kendileri yerine Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarında savaşmalarını talep etmediğini dile getiren Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Amerikan tank ve uçaklarını mükemmel şekilde kullanabileceklerini kaydetti.



"Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım"



Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesine yapılan finansal destek için de teşekkür ederek, "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.



Rusya'yı "terör devleti" şeklinde tanımlayan Zelenskiy, bu ülkeden barışa yönelik adımlar beklemenin naiflik olacağını, Rusların kendilerinin de Kremlin tarafından zehirlendiğini, Rusya’nın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti.







Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından 300 gün sonra ilk yurt dışı gezisine çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Biden ile bir araya geldi.Zelenskiy, ABD'ye ulaştığı dakikalarda Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini de içeren 1,85 milyar dolarlık askeri yardım duyurusu yapıldı.Karşılamanın ardından iki lider Oval Ofis'te basına açık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. "Bu ziyareti gerçekleştirebildiğiniz için çok mutluyum." diyen Biden, adil bir barış olana kadar Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti.Biden, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya karşı kış mevsimini silah olarak kullandığını ifade ederek, "Bu yılın kişisi sizsiniz" diyerek, Time dergisinin Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçmesine referans verdi.Biden'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna halkı adına Amerikalılara ve Kongreye özel olarak teşekkür etti.Zelenskiy ayrıca, dün çatışmaların yoğun olduğu Bahmut'ta olduğunu ve oradaki "cesur" bir Ukraynalı askerin kendisine "Bunu o çok cesur başkana ver" diyerek Ukrayna ordusundan aldığı kahramanlık madalyasını Biden'a iletmesini istediğini aktardı.Zelenskiy'nin takdim ettiği madalyayı alan Biden, buna layık olmadıklarını ancak çok teşekkür ettiğini söyledi.