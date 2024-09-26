Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların başkan adayı olan yardımcısı Kamala Harris'e "zafer planı" olarak tanımladığı bir talepler listesi sunmaya hazırlanıyor. Zelenskiy, Biden'la buluşması öncesinde yaptığı açıklamada, bu planın Rusya'nın katılacağı ikinci bir barış zirvesi için köprü olması ve böyle bir zirveye Rusya'nın katılması gerektiğini söyledi.







DW Türkçe'nin haberine göre Zelenskiy, sunacağı planın ayrıntılarını açıklamadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, söz konusu plan beş maddelik bir belge ve ağırlıklı olarak Ukrayna'nın Batı'dan taleplerini kapsıyor. Ukrayna Başbakanlık Bürosu Başkanı Andrey Yermak de bu talepler arasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet edilmesinin yer aldığına işaret etti.





Batı ittifakının askeri ve mali yardım taahhütlerini uzatmasını ve genişletmesini isteyen Ukrayna, Batı'dan bazı "özel" silahlar da göndermesini bekliyor. Zelenskiy, Batı menşeli uzun menzilli füzelerin Rusya içlerindeki hedeflere karşı kullanılabilmesi için izin istiyor.





Ukrayna'nın bu beklentilerinin arkasında da Kursk'ta başlattığı kara operasyonunu genişletme niyetinin yattığı tahmin ediliyor.





ABD'nin desteği ne kadar sürebilecek?



Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a bugün yapacağı ziyarette ABD'nin de yeni bir destek paketi açıklaması bekleniyor. ABD, dün Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılan bir toplantıda Biden'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımlarının artırılması talimatı verdiğini ve detayların bugün kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.





Ancak Biden'ın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmak için Zelenskiy'e yeşil ışık yakıp yakmayacağı belirsizliğini koruyor.





ABD, Ukrayna'ya şimdiye kadar yaklaşık 175 milyon dolarlık askeri ve ekonomik yardım sağladı. Ancak ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri sonrasında sürüp sürmeyeceği belirsiz.





Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyasında pek çok kez Ukrayna'daki Rus işgalinin sorumlusunun ABD politikaları olduğu yönünde konuşmalar yaptı ve Zelenskiy'i eleştrirdi. Trump, Zelenskiy'le ilgili "Anlaşma yapmayı reddeden bir adama milyonlarca dolar vermeye devam ediyoruz" dedi.







Zelenskiy'nin ABD ziyaretinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile görüşeceği ifade edilmişti, ancak bu görüşmenin olup olmayacağı henüz belli değil.





Zelenskiy'nin bugün ABD Kongresi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.