Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy’den barış çağrısı: Moskova’dan haber bekliyorum /13 Aralık 2022 01:56

Zelenskiy’den barış çağrısı: Moskova’dan haber bekliyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askeri birliklerini gelecek günlerde kutlanacak yılbaşı döneminde geri çekme çağrısında bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,  Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin iştirakiyle düzenlenen çevrim içi toplantıya video konferansı yoluyla katıldı. 

Savaş devam ettiği için Ukrayna’nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, “Rusya’nın Ukrayna’ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip ülkeme yönelik silah yardımı artırılmalı. Ukrayna’nın modern tanklara ihtiyacı var ve sizden bu savunma fırsatını sağlamanızı rica ediyorum. Ukrayna’nın sürekli topçu sistemleri, silah ve mermi desteğine ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Rus ordusunun, Ukrayna’daki kritik enerji altyapılarını hedef alarak sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa ülkelerini de bir enerji felaketine doğru sürüklemeye çalıştığını savunan Zelenskiy, “Sizleri doğal gaz konusunda Ukrayna’ya yapılan yardımı artırmaya davet ediyorum.” dedi. 

Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması için müzakere yollarıyla da çaba sarf ettiklerini dile getirerek, kısa bir süre önce Endonezya’da düzenlenen G20 Zirvesinde barış için 10 maddeden oluşan “Ukrayna Formülü” önerdiğini vurguldı şu çağrıyı yaptı; “Ukrayna’nın barış formülünün maddelerini nasıl ve ne zaman uygulayabileceğimize karar vermek için özel bir zirve, Küresel Barış Formülü Zirvesini düzenlemeyi öneriyorum size.” 

Rusya’yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya davet eden Zelenskiy, gelecek günlerde dünya genelinde Noel’in kutlanacağını hatırlattı. Bayram günlerinde Rusya’yı ordusunu Ukrayna’dan çekmeye çağıran Zelenskiy, şunları söyledi: “Bu (Noel), normal insanların saldırganlığı değil, barışı düşündüğü bir dönemdir. Rusya’nın en azından saldırganlıktan vazgeçebileceğini kanıtlamaya çalışmasını öneriyorum. Bu Noel’de Rus birliklerinin uluslararası kabul edilmiş Ukrayna topraklarından geri çekilmeye başlaması doğru olur. Rusya birliklerini Ukrayna’dan çekerse, çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır.”

Rusya’ya teklif ettiği çözümün yerine getirilmesi durumunda barışın sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını belirten Zelenskiy, artık Moskova’dan haber bekleyeceklerine dikkat çekti.

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