Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden aldı

Zelenskiy'nin Basın Sekreteri Sergey Nikiforov yaptığı açıklamada, Khomçak'ın görevden alınmasını Zelenskiy'nin kararı olduğunu belirterek, “Bu Devlet Başkanı'nın kararıydı. Khomçak'ın vatanseverliği konusunda bir şüphesi yok. Ancak o Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı arasında sinerji görmek istiyor ama bunun tam tersini tartışmalar ve fikir ayrılıkları görüyor” dedi.







Nikiforov, Khomçak'ın Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin beklendiğini belirterek, yeni Genelkurmay Başkanı'nın Valeriy Zalujniy olacağını ifade etti.



