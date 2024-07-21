Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy ile Trump arasında sürpriz görüşme /21 Temmuz 2024 12:05

Zelenskiy ile Trump arasında sürpriz görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri ve bazı konularda anlaştıkları bildirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Truth Social medya hesabından açıklama yapan Trump, “Zelenskiy Cumhuriyetçilerin Ulusal Konvansiyonu’nun başarısından ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına Cumhuriyetçilerin adayı olduğumdan dolayı beni tebrik etti” dedi. Ayrıca, Zelenskiy’nin kendisine yönelik suikast girişimini kınadığını belirtti.

Trump, seçimi kazandıktan sonra “çok sayıda cana mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden Ukrayna’daki savaşı sonlandırabileceğini” bir kez daha savunarak, “Her iki taraf da bir araya gelerek şiddeti sona erdirecek ve refaha giden yolu açacak bir anlaşmayı müzakere edebilir” dedi. Trump, Zelenskiy’nin “elini uzatmasını” takdir ettiğini vurguladı.

Zelenskiy ise sosyal medya platformu X’te, “Cumhuriyetçi başkan adayı olarak aday gösterilmesinden dolayı onu tebrik etmek ve Pensilvanya’daki şok edici suikast girişimini kınamak için (Donald Trump) ile konuştum” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, “İki büyük Amerikan partisinin ve Amerikan Kongresi’nin iki meclisinin ülkemizin özgürlük ve bağımsızlığını savunmada hayati desteğine ihtiyaç olduğunu” Trump’a ilettiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Zelenskiy’nin Trump’a “eski başkan” değil “başkan” diye hitap etmesi dikkat çekti. Zelenskiy, “Hangi adımların dünyayı adil ve gerçekten kalıcı kılabileceğini kişisel bir toplantıda tartışmak için Başkan Trump’la anlaştık” diye yazdı. Bu konuşma, Trump’ın 2021’de ABD başkanlığından ayrılmasından bu yana ilk görüşme oldu.

Trump, Temmuz ortasında Milwaukee, Wisconsin’de gerçekleşen kongrenin ardından resmen Cumhuriyetçi başkan adayı oldu. Politikacı, yeniden seçilmesi halinde Ukrayna’daki çatışmayı 24 saat içinde sona erdireceğine defalarca söz verdi.
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