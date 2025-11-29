Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy’in sağ kolu istifa etti /29 Kasım 2025 17:30

Zelenskiy’in sağ kolu istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in başdanışmanı ve başkanlık ofisi direktörü Andriy Yermak istifa etti. İstifa, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) ekiplerinin sabah saatlerinde Yermak’ın Kiev’deki dairesinde arama yapmasından hemen sonra geldi.

Zelenskiy, akşam saatlerinde sosyal medyada yayımladığı video mesajında istifayı duyurdu ve Yermak’ı övdü. Zelenskiy, “Andriy her zaman Ukrayna’nın müzakere pozisyonunu vatanseverce savundu. Ama şu anda savunmamızdan başka bir şeye odaklanmamalıyız. Spekülasyonlara yer yok.” dedi.

Yermak, Zelenskiy’in 2020’den beri başdanışmanı ve başkanlık ofisinin fiili patronuydu. Eski bir fikri mülkiyet avukatı ve film yapımcısı olan Yermak, Zelenskiy’in komedyenlik günlerinden beri yakındı; 2019 seçim kampanyasında kilit rol oynamıştı. Son dönemde ABD ile barış görüşmelerinin öncüsüydü; Cenevre’de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile revize edilmiş 19 maddelik karşı planı müzakere etmişti.

Yolsuzluk Skandalı Ne?

Soruşturma, Energoatom (devlet nükleer enerji şirketi) üzerinden 100 milyon dolarlık rüşvet ağı iddiasıyla başladı. Şirket, Ukrayna’nın elektriğinin yarısını sağlıyor; ticari ortaklardan yüzde 10-15 rüşvet alınarak para aklandığı iddia ediliyor. Soruşturma Bürosu, 15 aylık ‘Midas Operasyonu’nda 1.000 saatten fazla gizli kayıt elde etti. Bir şüphelinin “Rus saldırılarına karşı santralleri korumak yerine parayı çalmak daha iyi” dediği kaydedildi.

Zelenskiy’in çevresindeki yolsuzluk skandalları savaş zamanında Devlet Başkanı’nı zor duruma sokuyor. AB de Ukrayna’dan yolsuzlukla mücadele etmesini istiyor. Avrupa Komisyonu soruşturmaya, “Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının çalıştığını gösteriyor” diyerek destek verdi.
