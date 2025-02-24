Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy istifa etmeye hazır, ama bir şartı var /24 Şubat 2025 10:46

Zelenskiy istifa etmeye hazır, ama bir şartı var

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna'nın güvenliğine odaklandığını belirterek, Avrupa ve ABD'den daha fazla garanti istedi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesi için barış ve NATO üyeliği anlamına geliyorsa görevi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, "Eğer barışa ulaşmak için gerçekten görevimi bırakmam gerekiyorsa, ben hazırım," dedi. Kiev'de hükümet yetkililerinin katıldığı bir forumda konuşan Zelenskiy, "Eğer böyle bir koşul varsa NATO ile takas edebilirim," dedi.

Bu yorum, hafta başında Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı "yüzde 4" onay oranıyla "diktatör" olarak nitelendiren ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması için bastıran ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gibi görünüyordu.

Forum, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin üçüncü yıl dönümünün arifesinde gerçekleşti. Zelenskiy, "Ukrayna'nın 20 yıl sonraki değil bugünkü güvenliğine odaklandığını" ve "on yıllarca iktidarda kalmayacağını" söyledi.

"Stratejimiz hakkında konuşacağız ama önümüzdeki yıllar için değil, önümüzdeki (birkaç) hafta için. Ukrayna için güvenlik garantilerinin biçimlerini tartışmamız önemli, öncelikle Avrupa'dan ve kuşkusuz ABD'ye ihtiyacımız var," dedi.

Euronews'ten Sasha Vakulina'nın Avrupa Komisyonu ve Baltık ülkeleri liderlerinin Pazartesi günü Kiev'e yapacakları ziyaret sırasında hangi kararların alınacağı sorusuna Zelenskiy, "Bugün çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum," dedi.

"Ukrayna'nın desteklenmesine ilişkin güçlü kararlarımız var. Dediğim gibi başbakan ve parlamento başkanı için ayrı bir toplantı ve görev var," diye ekledi.

Zelenskiy sözlerini şöyle tamamladı: "Ben destek paketlerine odaklanıyorum. Somut kararlar, somut meblağlar ve rakamlar, somut silahlar ve Rusya'ya karşı somut yaptırımlar olacak."

ABD daha önce Washington'un desteğinin devamı karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine erişimini sağlayacak bir anlaşma sunmuştu. Ukrayna lideri, Rus saldırılarını caydırmak için yeterli güvenlik garantileri sunmadığını iddia ederek anlaşmayı reddetti.

Ukrayna lideri, ülkeye yardımın devamını sağlayacaksa Ukrayna'nın ABD ile ekonomik bir anlaşma imzalamaya zorlanabileceğini itiraf etti.

Zelenskiy, "Eğer koşullarınız 'Anlaşma imzalamazsanız size yardım etmeyeceğiz' şeklindeyse, o zaman durum açıktır," dedi. "Eğer zorlanırsak ve onsuz yapamazsak, o zaman muhtemelen bunun için gitmeliyiz ... Ben sadece Başkan Trump ile bir diyalog istiyorum."

Ancak Zelenskiy, "on nesil Ukraynalı tarafından ödenecek" bir ABD yardım anlaşmasını imzalamayacağını söyledi.

Zelenskiy, Washington'un Kiev'in Moskova'nın savaşına karşı kendini savunurken aldığı desteği geri ödemesi önerisine atıfta bulunarak, "Birileri istese de istemese de hibeleri borç olarak kabul etmemeliyiz," dedi.
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