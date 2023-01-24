Zelenskiy kabinesinde deprem: Peş peşe istifalar geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, merkez hükümetine bağlı kurumlar ve bakanlıklarda belli personel değişikliğinin yapılacağını duyurdu. Ukrayna lideri, "Bakanlıklarda ve diğer merkezi hükümet yapılarında değişikliğe gidilecek" ifadelerini kullandı.







TYMOSHENKO İSTİFA ETTİ

Gazete Duvar'ın haberine göre Zelenskiy'nin konuşmasından saatler sonra, ismi 'yolsuzluk' iddialarına karışan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko istifa ettiğini açıkladı. Zelenskiy'e istifasını sunduğunu belirten Tymoshenko, "Zelenskiy'e bana bu işi yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.





BAŞSAVCI YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Ukrayna lideri, devlet memurlarının, savaş dönemindeki yurt dışı ziyareti ile ilgili yeni uygulamayı imzaladığını da aktardı. Zelenskiy konuşmasında, yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkmasının artık mümkün olmayacağını belirtti.







Söz konusu açıklama, Başsavcı Yardımcısı Oleksiy Symonenko'nun aralık ve ocak aylarında Lviv'li bir iş adamına ait bir Mercedes'i kullanarak İspanya'ya tatile gittiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Reuters'ın aktardığına göre Symonenko, salı günü üst düzey yetkililer arasında yapılan bir değişiklik sırasında görevinden alındı. Açıklamada, kararın 'kendi isteği doğrultusunda' verildiği belirtildi.





SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA İSTİFA GELDİ

Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerini, ordu için fahiş fiyatlarla gıda satın alındığı iddialarının da gündemde olduğu ülkede, Savunma Bakanı Yardımcısı Vyacheslav Shapovalov'un da istifa ettiği duyuruldu. Shapovalov'un, kendisine ve bakanlığa yöneltilen yolsuzluk ilgili suçlamalarının 'asılsız' olduğunu ileri sürerek sabah saatlerinde istifasını sundu.





Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’na hitap eden Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, şu ifadeleri kullandı: “Dile getirilen suçlamalar asılsız ve mesnetsiz olmasına rağmen Vyaçeslav Shapovalov'un istifasını sunması, Avrupa ve demokratik siyaset geleneklerinde değerli bir eylemdir ve savunma çıkarlarının herhangi bir kabine veya koltuktan daha yüksek olduğunun göstergesidir. Ukrayna Savunma Bakanlığı, böyle bir adımın toplumun ve uluslararası ortakların güvenini korumaya, ek açıklamalar ve olası soruşturmalar durumunda tarafsızlığı sağlamaya yardımcı olacağına inanmaktadır.”





Öte yandan, Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Ivan Lukerya ve Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Yardımcısı Vyacheslav Negoda da sosyal medya hesaplarından istifalarını sunduklarını duyurdu.





ZELENSKIY 'YOLSUZLUK' İDDİALARI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ukrayna lideri Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmiş ve ülkenin kronik sorunu olan yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli kararlar alınacağın sözünü vermişti. Zelenskiy, "Şunun net olmasını istiyorum: geçmişte olduğu gibi, devlet kurumlarına yakın çeşitli insanların ya da tüm hayatlarını bir sandalyenin peşinde geçirenlerin yaşam tarzına geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.