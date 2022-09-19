Zelenskiy: Karşı saldırı hız kesmeyecek

Bu arada Ukrayna ordusu, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda birliklerin Oskil civarındaki Rus askerlerini püskürttüğünü yazdı.

"Ruslar halkın moralini bozmak için alt yapı tesislerini bombalıyor"

Euronews'İngöre, Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin, Oskil Nehri'nin doğu kıyısına doğru ilerlediğini belirterek, Donbas'ı işgal eden Rus güçlerini tehdit ettiğini kaydetti.Rus birliklerine yönelik saldırıların hız kesmeden süreceğini kaydeden Zelenskiy, “Belki bazılarınız, elde ettiğimiz bir dizi zaferden sonra şimdi yavaşladığımızı düşünüyor olabilir. Bizim bir sonraki karşı saldırıya yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Ukrayna’nın tamamı özgür olana kadar savaşımız sürecek.” dedi.Ukrayna’nın ülkenin kuzeydoğusunda Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda, Donbas bölgesindeki iki şehirden biri olan Luhansk'tan geçen Siversky Donets Nehri'ne doğru güneye aktığı için Oskil Nehri’nin karşı tarafına geçmek Kiev için stratejik açıdan “önemli bir başarı” olarak görülüyor.Donbas bölgesi, Ukrayna sanayisinin bir anlamda “kalbi” olma özelliği taşıyor.Luhansk Bölgesi Valisi Serhiy Gaidai, yine sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Luhansk bölgesi hemen yan tarafta, işgalden kurtulmak çok uzak değil.” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, CBS kanalına verdiği demeçte, Ukrayna için kesin zaferin bütün toprakların geri alınması anlamına geldiğini belirterek, ülkesinin Kiev’e verdiği desteğin süreceği vaadinde bulundu.Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, cephede Ukrayna birliklerine karşı yenilgiye uğrayan Rus birliklerini sivillerin alt yapı tesislerine yönelik saldırılarını artırdığını bildirdi.Açıklamada, Rus birliklerinin bunu yaparak Ukrayna halkının moralini düşürmeye çalıştığı görüşü dile getirildi.