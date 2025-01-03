Zelenskiy: “Moskova için büyük bir yenilgi”

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X platformunda yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşımasının sona ermesini, Moskova için “büyük bir yenilgi” olarak nitelendirdi.





Zelenskiy, Vladimir Putin’in başkanlık döneminin ilk yıllarında Rusya’nın, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yıllık 130 milyar metreküp doğal gaz taşıdığını, ancak bu miktarın şu anda sıfıra indiğini belirtti.





Zelenskiy, “Moskova’nın enerjiyi bir silah olarak kullanıp partnerlerini şantajla tehdit etmesi sonucunda, en kârlı ve coğrafi olarak en erişilebilir pazarlarından birini kaybettiğini” söyledi.





Avrupa’nın büyük bir kısmının bu değişime uyum sağladığını vurgulayan Zelenskiy, Moldova’nın enerji dönüşümüne destek olmanın şimdi ortak bir görev olduğunu ifade etti.





Ayrıca, bazı Avrupalı politikacıların Moskova ile yürütülen “şeffaf olmayan mafya düzeni anlaşmalarına” son verilmesi gerektiğini dile getirdi ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Moskova ile yakın ilişkileri nedeniyle eleştirdi.





AB ülkeleri etkilenecek





Avrupa Birliği, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna üzerinden Rusya’dan doğal gaz transitinin durmasıyla birlikte, boru hattıyla taşınan gaz ithalatının yaklaşık %30’unu kaybedebilir. Son üç yılda Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yıllık ortalama 15-20 milyar metreküp doğal gaz taşınıyordu.





Uzmanlar Ukrayna güzergahının kapanmasıyla Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla gaz tedarikinin yılda 39 milyar metreküpe düşeceğini öngörüyor. Bu durumun Avrupa’da gaz tüketimini azaltacağı ve kömür gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandıracağı ifade edildi.





2024 yılında Ukrayna üzerinden taşınan doğal gaz miktarı 15,4 milyar metreküp olarak kaydedilmişti. Ancak taşımacılığın 1 Ocak itibarıyla tamamen durması, özellikle Avusturya, Slovakya, Çekya, İtalya ve Moldova gibi ülkeleri etkileyebilir. Bu ülkelerin daha pahalı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almaları veya kömür tüketimini artırmaları gerekecek.