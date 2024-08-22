Zelenskiy, müttefiklerinden 'yükümlülüklerini yerine getirmeye' devam etmelerini istedi

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe gecesi yaptığı konuşmada, Rusya'nın belli bölgelerdeki ilerleyişini kabul ederek, müttefiklerinin mühimmat tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemini vurguladı.



"Ortaklarımızın yükümlülüklerini gerçekten yerine getirmeleri çok önemli. Her pakette, tüm anlaşmalarımızda. Bu, bizim savunmamız için çok önemli," diyen Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rus ordusunun ilerleyişini yakından izlediğini de sözlerine ekledi.



Zelenskiy ayrıca, dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya vaat edilen 50 milyar doların verilmesi planında da ilerleme görmeyi umduğunu belirtti.



Bu yılın başlarında 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya destek için kullanılmasını kabul etmişti.



Rus yetkililer ise çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Moskova'nın 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği en büyük saldırılarından birine maruz kaldığını ve ülkenin başkentine yönelen dronların tamamının imha edildiğini bildirdi.



Saldırılar, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiği sırada gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta içinde üç köprü, birkaç hava alanı ve bir petrol deposunu vuran Ukrayna güçleri, saldırılarına ara vermeyeceklerinin işaretini verdi.



Çarşamba günü geç saatlerde Rusya'nın hem Kursk hem de Ukrayna ile sınırı olan Bryansk valisi, Rus güçlerinin Ukrayna'nın bölgeye girme girişimini geri püskürttüğünü açıkladı.



Pokrovsk'ta ise Ukrayna güçleri, şehri, lojistik merkeze doğru hızla ilerleyen Rus birliklerine karşı savunmaya devam ediyor.



Ukrayna'nın başlıca savunma kalelerinden biri olan Pokrovsk'un kaybedilmesi halinde Rusya, doğudaki Donetsk bölgesini ele geçirme hedefine daha da yaklaşacak.