Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy’nin yardımcısına suikast girişimi /24 Eylül 2021 20:12

Zelenskiy’nin yardımcısına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. Açılan soruşturma kapsamında polisin yaptığı incelemelerde, otomobile 18 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

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Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, katıldığı televizyon programında Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminin soruşturmasında ortaya çıkan detayları paylaştı.

Gerashchenko, otomobile 18 kurşunun isabet ettiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganların ilk olarak Shefir’in şoförünü öldürmeyi ve arabayı bu şekilde durdurmayı planladıklarını belirten Gerashchenko, “Suikastçılar, Shefir’in evinin yakınında, yolun kötü göründüğü bir ormanın ve virajın olduğu bir yer seçti. Bu nedenle arabanın virajı dönmek için yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıldığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi önce sürücüyü vurarak arabanın hendeğe girmesini sağlamaktı” dedi.

OTOMOBİLE ÖNDEN ATEŞ AÇILDI

Gerashchenko otomobile önden ateş açıldığını ifade ederek, “İlk atışlar arabanın önünde yapıldı. İlk kurşunlar otomobile çarptıktan sonra sürücü frene bastı ancak daha sonra hızlandı ve kurşunlar otomobilin gövdesine ve tekerleğe çarptı. Uzmanlar araca toplam 18 mermi isabet ettiğini belirtiyor” ifadelerini kullandı.
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