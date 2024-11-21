Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: On binlerce insanımızın hayatını feda edemeyiz /21 Kasım 2024 11:24

Zelenskiy: On binlerce insanımızın hayatını feda edemeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ı geri almak için diplomatik çözüm yollarını öncelediklerini söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Fox News’e verdiği röportajda Zelenskiy, Kırım’ı geri almak için büyük kayıplar vermeyi göze almadıklarını ve diplomatik çözüm yollarını önceliklendirdiklerini söyledi.

Kırım’dan vazgeçip geçmeyeceği sorusuna yanıt veren Zelenskiy, şunları ifade etti: “Kırım’ı geri almak için on binlerce insanımızın hayatını feda edemeyiz. Diplomatik bir çözüm yolu bulmalıyız.”

Zelenskiy, olası bir barış anlaşmasında Ukrayna topraklarının bir kısmının Rusya’nın kontrolünde kalmasını öngören bir öneriyi ise kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu tür bir önerinin hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Ukrayna lideri, savaşın ancak diplomatik yollarla çözülebileceğini ve bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra ABD’nin de kilit bir rol oynayacağını söyledi.

Özellikle yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya üzerindeki etkisini kullanabileceğine inandığını dile getiren Zelenskiy, uluslararası destek ve baskının barış sürecinde belirleyici olacağını ifade etti.
Ukrayna liderinin bu açıklamaları, Rusya ile süren savaşın diplomatik çözüm yollarıyla sona erdirilmesi yönündeki umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak Kırım’ın geleceği konusundaki belirsizlik, iki taraf arasındaki müzakerelerin en kritik konularından biri olmaya devam ediyor.
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