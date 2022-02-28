Zelenskiy: Önümüzdeki 24 saat Ukrayna’nın geleceği için kritik





6:49 Ukrayna’da bir donanma üssünün de bulunduğu Berdyansk kenti Rus kontrolüne geçti







6:29 Avrupa Birliği enerji bakanları olağanüstü toplanıyor







Frank Gardner / BBC Güvenlik Muhabiri



Michelle Fleury / BBC Ekonomi Muhabiri, New York









6:16 Rusya, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi



Rus yetkililer ise ilk defa Pazar günü çatışmalarda askerlerinin hayatını kaybettiğini kabul etti fakat herhangi bir sayı vermedi. Ukrayna ise işgalin başından bu yana 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.







Bu sayılar bağımsız bir şekilde doğrulanmış değil.

Katya Adler / BBC News Avrupa Editörü







5:17 Rusya'da Ukrayna savaşına karşı çıkanların sayısı artıyor: 'Savaşa sessiz kalmak utanç verici'



27 Şubat 2022 - 23:25 ABD, Putin'in nükleer alarm emrini kınadı, Rusya'yı "nükleer silahlarla ilgili tehlikeli söylemini" yumuşatmaya çağırdı





ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına Rusya'dan derhal ayrılma planları yapmalarını tavsiye etti.

Belarus ordusu Rus ordusuyla tatbikat yapıyorduImage caption: Belarus ordusu Rus ordusuyla tatbikat yapıyorduRus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmek için kullandığı Belarus’ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarılıyor.Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna’ya girebileceğini aktardı. Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceğini yazdı.Ukrayna’nın güneyinde, Azov Denizi'ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti Rus kontrolüne geçti. 100 bin nüfuslu kentte küçük bir de donanma üssü bulunuyordu.Gelişmeyi Facebook hesabından paylaştığı bir video ile duyuran kentin Belediye Başkanı Aleksandr Svidlo, Rus askerlerinin 15:50’de kente, 20:00’de de belediyenin idari yönetim binasına girdiklerini söyledi.Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletmesinin ardından ilk iş gününde dolar/TL kuru yüzde 1,8 arttı. Bloomberg verilerine göre Asya piyasalarında yapılan işlemlerde kur 14,08 seviyesini aştı.Avrupa Birliği enerji için büyük oranda Rusya’ya bağımlı. Moskova da bu ticaret sayesinde önemli miktarda para kazanıyor. Bu iki gerçek de Ukrayna krizinden bağımsız düşünülemez. Brüksel, Ukrayna’nın işgalinin ardından Kremlin’e büyük yaptırımlar uyguladı.Hafta sonu Rusya Merkez Bankası’nı hedef alan, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ve Ukrayna’ya silah gönderilmesine olanak sağlayan kararlar alındı. Fakat Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattının onay sürecini dondurması haricinde Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’dan gaz tedarikinde bir değişiklik kararı almadı.Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları bugün Brüksel’de olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. Bakanlar, Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği gazı azaltmasından endişeleniyor.Avrupa Birliği doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını, petrol ihtiyacının ise çeyreğinden fazlasını Rusya’dan karşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, hafta sonu AB’nin getirdiği yeni yaptırımlara karşılık olarak bu ülkelere gönderdiği gazı kesmesinden endişeleniliyor.Vladimir Putin, Rusya’nın stratejik nükleer gücünü “özel alarma” geçirdiğini açıkladı. Bu adım Rusya’nın nükleer silah kullanma niyeti olduğunu göstermese de NATO’nun askeri planlamacıları bu adımdan korkuyordu. NATO’nun Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini açıklamasının nedeni de buydu.Rusya’ya yönelik sert yaptırımların ardından ilk iş gününde Rus rublesi ABD doları karşısında yüzde 30 civarında değer kaybetti. Eurodaki değer kaybı ise yüzde 1 civarında.Hafta sonu ABD ve AB, Rusya’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı. Rusya’da halkın para çekimine kısıtlama gelmesi veya banka kartlarının çalışmaması endişeleri nedeniyle bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Rus devletine ait Sberbank’ın Avrupa’daki bazı işlemlerinin de gerçekleştirilemediği aktarılıyor. Rusya Merkez Bankası’nın 630 milyar dolarlık rezervini kullanma imkanının da kısıtlanması, rubleyi savunmasız bıraktı. Rubledeki değer kaybının enflasyonu da artırması bekleniyor.Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu.Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya’daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Aretoviç siteyi “Rus analarına bir iyi niyet göstergesi olarak” kurduklarını söylemişti.Dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke genelinde çatışmalar sürerken önümüzdeki 24 saatin Ukrayna’nın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.İngiltere hükümetinden bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre görüşmede Boris Johnson, Zelenskiy’in işgal başından bu yana gösterdiği liderliği tebrik etti. Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin savunma yardımlarının Ukrayna’ya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi.Ukrayna’da yaşanan şiddetin boyutu ve Avrupa Birliği’nin Vladimir Putin tarafından atılan adımları Avrupa’nın istikrarına ve güvenliğine tehdit olarak görmesi, AB’nin daha odaklanmış bir şekilde hareket etmesine yol açtı.AB normalde gördüğümüzden çok daha hızlı ve birlik içinde hareket ediyor. AB bugün tarihinde ilk defa silah satın alıp bunları çatışma içindeki üçüncü bir ülkeye, Ukrayna’ya gönderme kararı aldı. Brüksel’de sıklıkla “eşi benzeri görülmemiş” veya “dönüm noktası” sözlerini duymak mümkün. Yaşanan durum gerçekten de öyle.Almanya savunma politikasını tamamen değiştirerek Avrupa basının manşetlerine çıktı. Berlin, İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolü nedeniyle askeri çatışmalara girme konusunda son derece isteksizdi. Fakat şimdi doğrudan Ukrayna’ya silah gönderecek ve NATO müttefiklerini sevindirecek bir şekilde ordusuna büyük bir yatırım yapacak.Rusya'nın birçok koldan Ukrayna işgalini başlatması ardından ülke içinde de savaş karşıtı gösteriler ve imza kampanyaları hız kazanıyor. Bu eylemlere katılanlar arasında aydınlar, gazeteciler, öğretmenler vb. yanında beklenmedik kişiler de yer alıyor.AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın AB’ye üye olmasını istediklerini söyledi. Euronews’e konuşan von der Leyen, “Onlar bize aitler, bizden insanlar ve üye olmalarını istiyoruz” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın nükleer gücünü yüksek alarma geçirdiğini açıklaması ABD tarafından sert şekilde kınandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, bunun gereksiz bir adım ve yanlış hesap riskini artıran tehlikeli bir tırmandırma eylemi olduğunu söyledi.Pentagon hala Putin'in emrinin nasıl uygulanacağını değerlendiriyor ve yanıt olarak Amerika'nın kendi nükleer cephaneliğine ilişkin pozisyonunun değişip değişmediğini söylemeyi reddetti. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Putin'in "daha fazla saldırganlığı haklı çıkarmak için var olmayan tehditler üretme" modelini takip ettiğini söyledi.Bakanlık açıklamasında, “Artan sayıda havayolu Rusya'ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahalarını Rus havayollarına kapatıyor. ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçeneklerle Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmelidir” denildi.Geçen ay ABD, Amerikalıları Rusya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı. Fransa da şu anda Rusya'da bulunan vatandaşlarına "gecikmeden" ayrılmalarını "şiddetle tavsiye etti".Bu tavsiye, AB'nin tüm hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıklamasının ardından geldi. Fransa ayrıca vatandaşlarına Rusya'ya yapılacak herhangi bir seyahati ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.