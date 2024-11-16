Zelenskiy: Putin-Scholz telefon görüşmesi 'Pandora'nın kutusunu' açma riski taşıyor





Zelenskiy'den Scholz-Putin görüşmesine yanıt

Euronews'te yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Şansölye'nin, Rus lideri arama niyetini Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e önceden bildirdiği belirtildi.Ukrayna medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bir Cumhurbaşkanlığı Ofisi kaynağına dayandırılan habere göre, Zelenskiy'nin Scholz'a bu görüşmenin Putin'e "daha az izole hissettireceğini" söylediğini aktardı.Almanya Şansölyesi, Putin'le yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınadı ve Moskova'yı çatışmalara son vermeye ve askerlerini Ukrayna topraklarından çekmeye çağırdı.Scholz görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermeli," dedi.Şansölye, Rusya'nın üçüncü yılına giren işgaline karşı Berlin'in Ukrayna'ya verdiği desteği teyit etti.Cuma akşamı yaptığı konuşmada Zelenskiy, anlamlı sonuçlar elde edilmeden Rusya'nın izolasyonunu hafifletebilecek her türlü müzakereyi eleştirerek, 'Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir. Sadece bir sürü kelime. Bu da Putin'in uzun zamandır istediği şey,'' dedi.''Putin'in izolasyonunun, Rusya'nın izolasyonunun gevşemesi ve onlarca yıldır olduğu gibi hiçbir şeyle sonuçlanmayacak sıradan müzakereler yürütülmesi (Moskova için) son derece önemli," diyen Ukraynalı lider, şunu da sözlerine ekledi: "Bu, Rusya'nın hiçbir şeyi değiştirmemesine, özünde hiçbir şey yapmamasına imkan tanıdı ve bu savaşa yol açan da tam olarak bu oldu."Kremlin'den yapılan ve devlet ajansı Tass'ın paylaştığı açıklamada Putin, herhangi bir barış anlaşmasında Rusya'nın toprak kazanımları ve Kiev'in NATO'ya katılım teklifinden vazgeçmesi de dahil olmak üzere güvenlik taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.Açıklamada ayrıca, Putin'in Rus-Alman ilişkilerinde eşi benzeri görülmemiş bir gerileme yaşandığını ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşının NATO'nun saldırgan politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladığı belirtildi.Putin ve Rus yetkililer, Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal etme kararından defalarca kez NATO'yu sorumlu tuttu.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin "detaylı" ve "samimi" bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi ancak "görüşlerin yakınlaşmasından söz edilmediğini" de sözlerine ekledi.İki taraf görüşmenin ardından teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.Scholz ve Putin arasında iletişimin yeniden canlanması, ABD'de geçtiğimiz günlerde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminin Ukrayna için ne anlama geleceğine dair spekülasyonların yapıldığı bir dönemde gerçekleşti.Trump göreve geldikten birkaç gün sonra ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımı keseceğini ve Rusya ile savaşı sona erdirmeye çalışacağını belirtti.Almanya'da Scholz siyasi bir krizle karşı karşıya ve önümüzdeki ay güven oylamasına gidilmesi, şubat ayında da erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada Scholz, Ukrayna politikasının Putin'in yıllardır sürdürdüğü geniş çaplı çatışmanın daha da tırmanmasını önlemeye yardımcı olduğunu belirtti.