Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putinile ilgili yeni şartını açıkladı /13 Mayıs 2022 20:42

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putinile ilgili yeni şartını açıkladı

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için öcenlikle Rus askerlerinin işgal ettiği Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini belirtti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, taraflar arasında ateşkes yolunu bulmaya yönelik gçrüşmeler de sürüyor.

Devlet başkanları düzeyinde bir görüşme konusuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için öcenlikle Rus askerlerinin işgal ettiği Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi şartıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İtalya'nın RAI 1 televizyonuna konuşan Zelenskiy, Putin ile herhangi bir görüşme için başlangıç noktası olarak "Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi" şartını gösterdi. Zelenskiy, "Başkan olarak Putin'le konuşmaya hazırım, ama sadece onunla. Herhangi bir aracısı olmadan. Ve diyalog çerçevesinde, ültimatomlarla değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini belirterek, "24 Şubat'tan beri işgal ettiğiniz topraklarımızından çıkın. Bu, herhangi bir şey hakkında konuşmanın ilk net adımı" ifadelerini kullandı.
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