Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy: Rusya 570 sağlık tesisini imha etti /13 Mayıs 2022 12:51

Zelenskiy: Rusya 570 sağlık tesisini imha etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus birliklerinin 24 Şubat'tan beri 570 sağlık tesisini imha ettiğini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Uluslararası Hemşireler Günü’nde, meslek temsilcilerine devlet ödülleri verdiğini ifade etti.

Zelenskiy, “Bugün, düşman ateşi altında ve işgal sırasında çalışmaktan ve insanları kurtarmaktan vazgeçmeyen, bu mesleğin temsilcilerine devlet ödülleri verme şerefine eriştim” dedi.


24 Şubat’tan bu yana devam eden çatışmalar sırasında Rus birliklerinin 570 sağlık tesisini imha ettiğini, 101 hastanenin tamamen yıkıldığını söyleyen Zelenskiy, bunu barbarlık ve Rusya’nın kendi kendini yok etmesi olarak nitelendirdi.

“Savaştan önce tıbbın geliştirilmesine ve tüm sosyal altyapıya yatırım yaptık, savaştan sonra da kesinlikle yapmaya devam edeceğiz. İşgalciler bizi durduracaklarını ummasın” diyen Zelenskiy, gece Çernihiv bölgesinde okullara ve Poltava bölgesinde Kremenchuka saldırı olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, “Rusya’nın stratejik yenilgisi, dünyadaki herkes ve hatta hala onlarla iletişim kurmaya devam edenler için zaten aşikar. Rusya bunu kabul etme cesaretinden yoksun” dedi.
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