Zelenskiy: Rusya ile savaşı bitirme planı Biden, Harris ve Trump'a sunulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen basın toplantısında iki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşın nasıl bitirilebileceği ile ilgili bir planı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump ve Kamala Harris'e de sunacaklarını söyledi.



Reuters'ın haberine göre, Zelenskiy, söz konusu planın Demokrat Parti'nin başkan adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'a sunulacağı bilgisini verdi. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişine de atıfta bulunduğu açıklamasında, planın Kursk saldırısının yanı sıra 'diplomatik ve ekonomik cephelerde daha fazla adımı' içereceğini ifade etti. Zelenskiy, F-16'ların şimdiye kadar çok iyi sonuç verdiğini ve 'Rusya'nın son saldırısını geri püskürtmek için kullanıldıklarını' da sözlerine ekledi.



'SAVAŞ NİHAYETİNDE BİTECEK AMA...'



Ukrayna Devlet Başkanı, 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana süren savaşın 'nihayetinde diyalog yoluyla sona ereceğini' ifade ederek Kiev'in bu sene barış vizyonuyla toplanmasını umduğu zirvede güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini' belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'da üretilen balistik füzelerin ilk testinin de başarılı bir şekilde yapıldığını anlattı.



Zelenskiy, bu açıklamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği saldırılarında isabet alan ve yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Ne yazık ki hava savunmamızın verimli çalışmasına rağmen 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın bu ve diğer tüm saldırılarına 'kesinlikle karşılık vereceklerini' ifade etmişti.