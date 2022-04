İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD Hazinesi, Rusya hükümetinin ABD bankalarındaki hesapları üzerinden dolar cinsi borç ödemelerini gerçekleştirmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Bu hamlenin amacı Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek.











9:38 Çin, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere vurgu yaptı







Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere vurgu yaptı. Bu telefon görüşmesi ikili arasında 1 Mart’tan sonra gerçekleştirilen ilk konuşma oldu, o dönemde yapılan konuşmada Kuleba Rusya’nın işgali sona erdirmesi için Çin’in baskı yapması gerektiğini dile getirmişti.















6:12 Ukrayna'dan son gelişmeler:







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, işgalin başından bu yana ilk kez Kiev'den çıkarak, katliam görüntülerinin geldiği Buça'ya gitti, sadece bu kentte 300'den fazla sivilin işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söyledi. BBC bu iddiayı başka kaynaklardan doğrulayamadı.Buça'daki BBC muhabiri Yogita Limaye, bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlanmış ve vurularak öldürüldüğü düşünülen 5 erkeğin cesedini gördü.

Zelenskiy bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek. Zelenskiy'nin BMGK'ya Buça'da gördüklerini anlatması ve katliama yönelik kanıtlar sunması bekleniyor.

Zelenskiy Rusya'nın, yalan haber ve propaganda hamleleriyle, Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi; "Sahte röportajlarla, montajlanmış görüntülerle, ve başkaları tarafından öldürüldüğünü iddia etmek üzere insanları öldürerek, yaptıkları toplu infazları gizlemeye çalışıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Rusya'ya karşı "sert, yeni bir yaptırım dalgası" geleceğinin sözünü verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leven, AB'nin Ukrayna'da yaşanan katliamı incelemek üzere müfettiş göndermeye hazır olduğunu belirtti.









3:08 Zelenskiy: Sadece Buça'da 300'den fazla sivil işkenceye uğradı ve öldürüldü



2:15 Kiev Belediye Başkanı, halka henüz geri dönmemeleri çağrısında bulundu















0:18 Rusya'nın BM Büyükelçisi, Buça'da hiçbir sivilin zarar görmediğini iddia etti



İtalya hükümeti, ülkede görev yapan 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’un bu sabah bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Büyükelçi Razov’a, 30 Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği bildirildi.İtalya hükümeti bu kararın “ulusal güvenlik” endişeleri nedeniyle alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Di Maio’nun Rusya yönetimine karşı açıklamalarının ardından son günlerde tehdit mesajları aldığı ortaya çıkmıştı. Başbakan Mario Draghi de dün bu konuda bir açıklama yaparak, “Aldığı aşağılık tehditler karşısında Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile azami dayanışma içindeyim. Hükümet olarak Bakan’a Ukrayna’yı ve barışı savunması hususunda desteğimiz tamdır” demişti.Rusya’nın Ukrayna işgali ve son olarak Buça kentinden gelen haberler üzerine Almanya ve Fransa da benzer şekilde Rus diplomatları sınır dışı etme kararları almıştı.Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu hamle yüzünden Rusya’nın üç senaryo ile karşı karşıya kalacağını belirtti: Kendi ülkesinde tuttuğu rezervleri eritmek, yeni gelir kaynaklarını harcamak ya da temerrüde düşmek. Rusya'nın Pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu.Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı. Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirdi.Yapılan son görüşmeyle ilgili olarak Çin’den yapılan açıklamada, “savaşların eninde sonunda bittiği, ancak acıların nasıl yansıtıldığı ve Avrupa’da sürdürülebilir barışın nasıl sağlanacağının önemli olduğu” belirtildi. Bu açıdan Çin’in yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğu aktarıldı.İngiliz Guardian gazetesi, Rus oligark Roman Abramoviç'in superyatı My Solaris'in, demirli olduğu Bodrum'daki Cruise Port'u, limanın işletmecisi İngiliz merkezli şirketin üzerindeki baskılar sonrası terk ettiğini yazdı. Gazete, limanın işletmecisi Global Ports Holding'in Solaris'e hizmet vermemesi için büyük baskı altında olduğunu belirtti.İngiliz Chelsea kulübünün sahibi Abramoviç, İngiltere'nin Ukrayna işgali nedeniyle yaptırım uyguladığı oligarklar arasında. Guardian Global Ports Holding'e yatın neden limanı terk ettiğini sordu ancak yanıt alamadı. İngiliz uzmanlar, liman işletmecisi şirketin Solaris'e hizmet vererek büyük bir risk aldığı yorumunu yapıyordu.Şirketin Pazar günü yaptığı açıklamada, limana kabul edilecek taşıtlara dair kararın Türk makamlar tarafından verildiği, kendilerinin bu süreçte bir yetkilerinin bulunmadığı belirtildi. Ancak şirket My Solaris'ten herhangi bir demirleme ya da hizmet ücreti almadıklarını da ekledi.My Solaris, AB'nin yaptırımları sonrası İspanya'nın Barcelona limanından ayrılacak 22 Mart'ta Bodrum'daki Cruise Port'a demirlemişti.Deniz trafiğinin takip edilebildiği Marine Traffic sitesinde, TSİ 6 itibarıyla My Solaris'in Bodrum'daki Yalıkavak koyu açıklarında demirlemiş olduğu görülüyor. 140 metre uzunluğundaki süper yatın değerinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.Abramoviç'in My Solaris'ten daha da büyük olan süper yatı Eclipse de 22 Mart'ta Marmaris'te bir limana demirledi. 162,5 metre uzunluğundaki yat dünyanın 2. en uzun süper yatı.Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun çekilmesinin ardından geriye ölülerle dolu sokakların kaldığı Buça'ya giderek iddiaları yerinde inceledi.Daha sonra döndüğü başkent Kiev'deki ofisinden Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, Rus güçleri Buça'da 300'den fazla sivile işkence etmek ve öldürmekle suçlayarak, "savaş suçlarına dair" kanıtlar topladıklarını belirtti.BBC Zelenskiy'nin bu iddiasını bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.Zelenskiy "İşgalcilerin yaptıklarına dair soruşturmamız başladı. Şu an elimizde, sadece Buça'da 300'den fazla insanın işkenceye uğradığı ve öldürüldüğü bilgisi mevcut. Kentin tamamındaki incelemeler tamamlandığında bu sayının yükselmesi de çok olası. Ve bu sadece bir kentte yaşananlar" dedi.Rus ordusu Kiev ve çevresinden çekilirken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko başkenti terk etmiş olan sivillere, geri dönmeden önce birkaç gün beklemeleri çağrısında bulundu. Reuters'a konuşan Kliçko "Öncelikler Kiev çevresindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. İkinci olarak da, Kiev yakınındaki bazı kentlerde, Rus işgalcilerin döşediği mayınlar ve patlamamış mühimmat olabilir" dedi.Ukrayna medyası Kiev yakınlarındaki Brovary, Buça ve Vyshhorod'da sokağa çıkma yasağının 7 Nisan'a kadar geçerli olduğunu ve bu süreçte Ukrayna ordusunun bölgeyi temizleme çalışmaları yapacağını yazdı.Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Rus birliklerin Ukrayna'nın Buça kasabasındaki bir aylık işgali sırasında hiçbir sivilin zarar görmediğini savundu ve Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı. Daha önce de aktardığımız üzere, Rus birliklerinin geri çekilmesinin ardından kentte onlarca sivilin cesetlerinin yanı sıra bir de toplu mezar bulundu.New York’ta bir basın toplantısında konuşan Nebenzia, bu görüntülerin Batılı ülkeler tarafından “tezgahlanan birer provakasyon” olduğunu söyledi. BBC, Buça’daki görüntüleri doğruladı. BBC ekipleri, kent Rusların kontrolü altındayken sokaklarda günlerce yatmış cesetleri de buldu.