Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğu sınırına 50 bin asker yığdı





Harkov da Moskova'nın hedefinde





Rus askeri hareketliliği devam ediyor

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesi sınırına 50 bin asker yığdığını ve bunun Moskova'nın bölgede 10 kilometrelik bir tampon bölge oluşturma girişimi olduğunu iddia etti."Şu anda Sumi yönünde 50 bin'den fazla asker yığıyorlar. Anlıyoruz ama orada başarılı oldular," diyen Zelenskiy, Rusya'nın "en iyi birliklerini" komşu Kursk bölgesinde yoğunlaştırdığını da sözlerine ekledi.Moskova son birkaç hafta içinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine yönelik askeri çabalarını yoğunlaştırdı.Kiev, Moskova güçlerinin bölgenin Rusya sınırına yakın dört köyü ele geçirmeyi başardığını doğruladı. Sumi bölge valisi, bu yerleşim yerlerinde yaşayanların uzun süre önce tahliye edildiğini ve "sivillere yönelik herhangi bir tehdit olmadığını" belirtti.Oleh Hryhorov, artan Rus saldırganlığı ve günlük saldırı ve bombardıman nedeniyle yaklaşık 56 bin sivilin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.Kiev defalarca Rusya'nın 2024 gibi erken bir tarihte Sumi bölgesine bir saldırı başlatmayı planladığını ancak Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine girmesiyle bu planın bozulduğunu söyledi.Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusu da Rusya'nın Harkov'a yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuş, Moskova da birliklerini bölge sınırına yakın bir yerde toplamıştı.Ukrayna 13. Ulusal Muhafız Khartiia Tugayı Genelkurmay Başkanı Andrii Pomahaibus, Rusya'nın birliklerini temas hattına yaklaştırmaya çalıştığını ancak şu ana kadar saldırı gerçekleştiremediğini söyledi.Moskova defalarca bölgede Ukrayna ve Rusya arasında bir tampon bölge oluşturma planlarını dile getirmişti.Geçtiğimiz perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerekli güvenlik tampon bölgesinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda bu görevi yerine getirmektedir," dedi.Putin'in açıklamaları Rusya'nın Kursk bölgesindeki bölgesel yetkililerin daha güçlü sınır önlemleri çağrısında bulunmasının ardından geldi. Putin, bölgenin Ukrayna'nın Sumi, Harkov ve Çernigiv bölgelerine sınır olan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgeleri boyunca olacağını belirtti.Ukrayna ordusu, Rusya'nın muhtemelen yaz aylarında yeni bir saldırıya hazırlandığını söyledi. Çatışmalar Ukrayna'nın tüm cephe hatlarında yoğunlaştı ve ülkenin birçok bölgesinde bin kilometreden fazla bir alana yayıldı.Zelenskiy salı günü, Rusya'nın her ay ordusu için yaklaşık 40 bin ila 45 bin kişiyi seferber ettiğini, Ukrayna'nın ise yaklaşık 25 bin ila 27 bin kişiyi seferber ettiğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Kiev, Brüksel ve Washington'dan barış anlaşmasının ilk adımı olarak koşulsuz bir ateşkesi kabul etmeleri yönünde yapılan sayısız çağrıya rağmen Moskova'nın savaş çabalarını yoğunlaştırmasının bir başka göstergesi olduğunu söyledi.Zelenskiy, "ABD Rusya ile olumlu bir şeyler yapmak istediğine dair sinyaller gönderdiğinde, Rusya da seferberliğini arttırıyor," dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı pazartesi günü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü topyekûn savaşta halihazırda yaklaşık 1 milyon asker kaybettiğini bildirdi.ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Washington'un tahminlerine göre Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana her iki taraftaki toplam kayıpların 1 milyon kişiyi aştığını söyledi.