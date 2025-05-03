Zelenskiy Rusya'nın 3 günlük ateşkes önerisini reddetti, 1 aylık ateşkes talep etti





Karşılıklı drone saldırıları

Ukrayna medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın üç günlük ateşkes önerisini "teatral" olarak nitelendirerek reddetti ve bunun yerine bir ay sürecek bir ateşkes önerdi.Zelenskiy Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koşulsuz ateşkes Amerikalılar tarafından önerilen modeldir. Biz de bu modeli takip ediyoruz. İster o tarihte ister başka bir tarihte başlasın - ideal olan daha erken. Evet, 30 gün deneyelim. Neden 30 günlük ateşkes? Çünkü üç, beş ya da hatta yedi gün içinde herhangi bir anlaşmaya varmak mümkün değil," dedi.Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı temsilcilerin Moskova'daki yıllık Zafer Günü geçit törenine davet edildiği 7-9 Mayıs tarihleri arasında ateşkes önerisinde bulunmuştu. Zelenskiy geçit töreninde katılımcıların güvenliğini garanti edemeyeceğini ifade etti.Yerel yetkililer, Rus hava saldırılarının cuma günü geç saatlerde Ukrayna'yı vurmasının ardından Harkiv'de en az 47 kişinin yaralandığını bildirdi.İnsansız hava araçları konutlara, sivil altyapıya ve çok sayıda araca zarar verdi.Saldırının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı, ülkenin müttefiklerinden daha güçlü ve kararlı destek istedi.Cumartesi günü erken saatlerde X'te yaptığı paylaşımda, "Dünya karar vermekte tereddüt ederken, Ukrayna'da neredeyse her gece bir kabusa dönüşüyor ve hayatlara mal oluyor. Ukrayna'nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var. Ortaklarımızdan - ABD, Avrupa, barış isteyen tüm ortaklarımızdan - güçlü ve gerçek kararlara ihtiyaç var," diye yazdı.Ukrayna Hava Kuvvetleri cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca 183 patlayan insansız hava aracı ve tuzak ateşlediğini belirtti. Bunlardan 77'si Ukrayna savunması tarafından engellenirken, 73'ü de muhtemelen elektronik olarak engellendiği için kayboldu. Hava Kuvvetleri ayrıca, Rusya'nın iki balistik füze fırlattığını da bildirdi.Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin gece boyunca 170 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca, sekiz seyir füzesi ve üç güdümlü füzenin de engellendiğini açıkladı.Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev'e göre, Rusya'nın güneyinde, Karadeniz'deki liman kenti Novorossiysk'e gece düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında dört kişi yaralandı.Son saldırı dalgası, ABD ve Ukrayna'nın çarşamba günü Amerika'nın Ukrayna'nın geniş maden kaynaklarına erişimini sağlayan bir anlaşma imzalamasının ardından geldi ve Başkan Donald Trump'ın Rusya ile devam eden barış müzakerelerinde desteği azaltabileceği endişeleri arasında Kiev'e askeri yardımın devam etmesini sağlayabilecek bir anlaşmayı sonuçlandırdı.