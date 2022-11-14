Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy Rusya'nın terk ettiği Herson'da: 'Ukrayna barışa hazır' /14 Kasım 2022 13:39

Zelenskiy Rusya'nın terk ettiği Herson'da: 'Ukrayna barışa hazır'

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna birliklerinin geri aldığı Herson kentine gezi düzenlerken burada 'Ukrayna'nın barışa hazır' dediği aktarıldı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geri çekilmesinden sonra Ukrayna birliklerinin kente tekrar yerleşmesinden günler sonra Herson şehrini ziyaret etti.

Şehirde toplanan askerlerle yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın ilerleme kaydettiğini ve barışa hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, ayrıca Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın "tüm ülke için barışa, barışa hazır" olduğunu söyledi.

Rusya'ya karşı savaşta destekleri için NATO'ya teşekkür eden Zelenskiy, ABD'den HIMARS sistemlerinin Kiev için büyük bir fark yarattığını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin bundan sonra nereye ilerleyebileceği sorulduğunda, "Moskova değil...Başka bir ülkenin topraklarıyla ilgilenmiyoruz" dedi.

Herson bölgesi 24 Şubat günü Rusya'nın komşu ülkesine saldırısını başlatmasından kısa süre sonra Rus birliklerinin kontrolüne geçmişti. Herson kenti, Rusya'nın kendi topraklarına katmak için referandum düzenlediği 4 bölgeden biri olan aynı isimli idari bölge Herson'un başkenti. Rusya Ukrayna'nın bölgedeki hidroelektrik santralini hedef alarak şehri sel altında bırakabileceğini öne sürerek kentten çekilmişti. Rus birlikleri çekilmeden önce şehirden 100 binin üzerinde kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.
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