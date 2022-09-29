Zelenskiy, Rusya'ya kaşrı daha sert önlemler istedi

Volodimir Zelenski, İngiltere, Kanada, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin liderleriyle görüştü.



Zelenski, Kiev ve Batı'nın, Ukrayna'da kısmen işgal edilmiş dört bölgede düzenlenen referandumları yasadışı ve sahte olarak niteleyip kınamasının ardından daha fazla askeri yardım ve Moskova'ya daha sert yaptırımlar talep etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, gece geç saatlerde video aracılığıyla yaptığı konuşmasında, "Açık ve net desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Durumumuzu anladığınız için hepinize teşekkür ederiz" dedi.



Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın, topraklarımızın herhangi bir bölümünü ele geçirme girişimlerine müsamaha edemez ve etmeyecektir" dedi.



ABD, Moskova'ya ciddi ekonomik maliyetler getirmek için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığını açıklarken, Avrupa Birliği yönetimi de yeni yaptırımlar önerdi.



Zelenski, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüştükten sonra paylaştığı Twitter mesajında, "Ukrayna'ya yapılan savunma ve mali yardımın arttırılması gerektiğini" dile getirdi.



Bir başka telefon görüşmesinde Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Berlin'in, Ukrayna'ya mali, siyasi ve insani desteği vermekte tereddüt etmeyeceğine dair bir söz aldı.



Scholz ayrıca Almanya'nın, silah teslimatları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada Kiev'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.