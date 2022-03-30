0:56 Zelenskiy: Savaş bitene dek ambargoların kalkmasından bahsedilemez







00:45 Biden'dan İstanbul değerlendirmesi: Rusya'nın atacağı adımları göreceğiz

“Önerdikleri şeyleri yapacaklar mı göreceğiz. NATO üyesi dört müttefikimizin liderleri ile bugün bir görüşme yaptım. Aramızda, (Rusya’nın) ne gibi bir öneri ile geleceklerini bekleme konusunda bir ortak anlayış var.”







Kremlin, müzakerelerin devamı için Kiev ve Çernihiv’de askeri faaliyetlerini azaltacağını açıklamıştı. Türk tarafı, müzakerelerin başından bu yana en büyük ilerlemenin kaydedildiğini söylüyor. Ukrayna tarafı ise iki liderin görüşmesi noktasında ilerleme sağlandığını kaydetti. İstanbul’daki Rusya heyeti ise Ukrayna’nın tarafsızlık ve garantörlük dahil tekliflerinin Kremlin’de değerlendirileceğini açıkladı.







00:38 Ukrayna'dan savaşa destek anlamına gelen Z sembolünü yasaklama çağrısı

00:29 Ukrayna müzakere heyeti başkanı Podolyak İstanbul'daki görüşmelerin ardından açıklama yaptı

00:26 Ukrayna'nın Yılan Adası'nda direnişiyle ünlenen sınır muhafızına ödül

00:13 Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüştü, Ukrayna Türkiye'nin garantör ülkeler arasında olmasını istedi





00:11 Dolmabahçe zirvesi sonrası dünyadan hangi açıklamalar geliyor?





Hollanda, ülkenin güvenlik birimlerinin raporları sonrası, 17 Rusu casusluk suçlamasıyla sınır dışı ediyor. Açıklama Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Söz konusu 17 Rus, diplomat sıfatıyla bu ülkeye girmişti.







Hollanda Dışişleri Bakanı’nı açıklaması şu şekilde: “AIVD ve MIVD’ın elindeki bilgilerin, Rusya temsilciklilerinde diplomat olarak akredite olmuş söz konusu kişilerin gizlice istihbarat görevlisi olarak çalıştıklarını göstermesi üzerine bu karar verildi”



Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi. Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı.Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti. Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı. Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.Ukrayna Cumhurbaşkanı, Vlolodimir Zelenskiy, İstanbul'daki barış görüşmelerinden gelen ilk sinyallerin "olumlu" olduğunu, ancak Rus mermilerinin patlama seslerini "boğmadığını" söyledi. Zelenskiy, ülkesinin sadece müzakerelerden çıkacak somut sonuçlara güvenebileceğini vurguladı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın, hala daha fazla saldırı düzenleme potansiyeli olan Rus saldırısı karşısında "savunma uğraşlarını" azaltmayacağı vurguladı. Ukrayna lideri, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki operasyonlarını azaltma çağrısı konusunda ihtiyatlı oldunu söyledi ve "Durum daha kolaylaşmadı" dedi. Zelenskiy, savaş sona erene kadar da Rusya'ya yönelik ambargoların kalkmasından "söz edilemeyeceğini" belirtti. Ukrayna lideri "Bu savaş bitene dek, bizim olanı geri alana dek ambargo meselesi gündeme bile gelemez" diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul’da yapılan görüşmeler için temkinli bir değerlendirmede bulundu. Biden, Kremlin’i işaret ederek, “Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum” dedi. Biden ilk değerlendirmesinde şunları kaydetti:Ukrayna, işgale verilen desteğin simgesi olarak Rusya’da yayılan Z sembolünün yasaklanması ve suç kapsamına alınmasını istiyor. Bu sembol, Rus askeri araçları üzerlerine boyanmış beyaz Z işaretlerine dayanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve orduyu destekleyenler Z harfinin etrafında toplanıyor, savaş karşıtları ise Z'yi "yeni gamalı haça" benzetip eleştiriyor.Gamalı Haçı yakından hatırlayan Almanya’nın bazı şehirleri Z sembolünü yasakladı. Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde, Z sembolünü destek amaçlı kullanınan biri 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Ülkenin içişleri bakanlığı da işgale destek sembolünün, kovuşturma konusu olabileceğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Z sembolünün, savaş suçu, bombalanan şehirler anlamına geldiğini söyledi. Litvanya da sembolü yasaklamayı değerlendiren ülkeler arasında bulunuyor.Ukrayna müzakere heyeti başkanı ve Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'daki görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Podolyak "İstanbul, Rusya Federasyonu'nun dikkate aldığı bazı önemli antlaşma noktalarını düzeltmeyi mümkün kıldı. Güvenlik Garantisi Antlaşması, aslında teoride değil de pratikte topraklarımızı ve egemenliğimizi korumak için etkili bir araç elde etmeyi içeriyor."Belirli yasal yükümlülükleri bulunan nükleer bileşenlere sahip olanlar da dahil olmak üzere önde gelen ordular, Ukrayna topraklarındaki herhangi bir çatışmaya müdahale etmek ve silah tedarik etmek için dünyada garantör ülkeler haline geliyor diyelim."Bu antlaşma, şu anki durumda etkili olmayan eski küresel güvenlik modelini tekrar gözden geçirmeye başlamaya ve daha verimli modellere geçmeye izin vermeli. Ukrayna kesinlikle, küresel güvenlik mimarisi reformunun başlatıcısı olarak güçlü görünüyor" dedi.Podolyak, Ukrayna'nın, Kırım'ın ilhakı üzerindeki müzakerelerin 15 yıla yayılması hakkındaki önerisini de açıkladı. "Bu, Kırım konusunun müzakere gündemine dönmesi demek. Rusya önceden bunu kategorik olarak reddediyordu" dedi. "Kırım meselesinde karşılıklı askeri gerginliğin tırmanmasının reddedilmesi, savaşın genel olarak durdurulmasının anahtarıdır" sözlerini ekledi.Ukrayna'nın Yılan Adası'nın savunmasına katılan ve Rus muharebe gemisine karşı savaşmadan teslim olmayı reddeden Ukraynalı sınır muhafızı Roman Gribov'a "Çerkasi Liyakatı" unvanı verildi. Bölgesel askeri yönetimin başkanı Igor Taburets'in açıklamasına göre Roman, "Rus gemisinin" hangi yöne gitmesi gerektiğini söyleyen ifadenin yazarı oldu.Taburets, Telegram üzerinden: "Abartmadan söylüyorum, efsanevi askeri kahramanımızı anavatanımıza davet etmekten onur duydum. Roman, Yılan Adası'nın savunmasına katıldı. Çerkasi sakini, diğer kardeşleriyle birlikte tüm dünyaya Ukraynalıların direncini, gücünü yenilmez ruhunu gösterdi" diye yazdı. Savaşın ilk esiri değişimi 24 Mart'ta gerçekleşti. Her iki taraftan 10'ar asker ülkelerine döndü.Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün yaptıkları görüşme sona erdi. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıklayan Rusya heyeti Ukrayna'nın önerilerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletecek. Ukrayna'nın garantör olarak görmek istediği ülkeler arasında Türkiye de var.İstanbul’daki görüşmelerin uluslararası yankıları da gelmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın barış konusunda samimi bir çaba gösterdiğine yönelik işaret görmediğini söyledi. ABD Başkanı Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile, gelişmeleri değerlendiren bir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ateşkesin yaptırımların kaldırılması konusunda yeterli olmayacağını söyledi.Hollanda’da AIVD iç istihbarat örgütü, MIVD ise askeri istihbarat örgütü olarak görev yapıyor. Benzer şekilde, Belçika 21, İrlanda Cumhuriyeti de 4 Rusya temsilcilik çalışanının ülkeden ayrılmasını istedi.Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası en dikkat çekici açıklamalardan biri "Rusya'nın Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değiliz" şeklinde Rus medyasına yansıdı. Ancak BBC Rusça Servisi, Rusya heyeti başkanı Medinskiy'nin görüşme sonrası Rus medyasına yaptığı açıklamanın videosunda, bu konuda net bir duruş ortaya koymadığını aktarıyor.Medinskiy'nin açıklamasında, Ukrayna'nın AB üyelik girişimine Rusya'nın karşı çıkmaması talebinin dile getirildiği aktarılıyor. Ukrayna, işgalin başlamasından birkaç gün sonra AB'ye üyelik başvurusunu resmen iletmişti.