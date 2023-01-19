Zelenskiy: Savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrim içi katılarak, bir konuşma yaptı.



Zelenskiy, konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Yaşanan olayı bir trajedi olarak tanımlayan Zelenskiy, bunun bir kaza olmadığını ve savaş nedeniyle olduğunu belirtti.



"Savaşın sadece savaş alanında değil, birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz, bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Rusya'ya karşı yürüttükleri mücadele için daha fazla destek talebini yineledi.



Zelenskiy, dünya liderlerine Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu.



Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir." dedi.



Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." diye konuştu.



Savaşın başından bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirten Zelenskiy, hala cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Zelenskiy, bugün yaşanan uçak kazasının ardından "Kendinizle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, hissetmiyorum." şeklinde yanıt verdi.