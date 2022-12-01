Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Savaşı sona erdirmek için iki seçenek var /01 Aralık 2022 19:37

Zelenskiy: Savaşı sona erdirmek için iki seçenek var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın durdurulması konusunda başka liderler tarafından Moskova’nın zorlanması gerektiğini ve savaşı bitirmek için iki yollarının olduğunu vurguladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Rusya’nın başlattığı savaşı sona erdirmek için iki seçenek olduğunu söyledi: ‘Bu savaş ya biz kazandığımızda, ya da Rusya Federasyonu savşmaktan vazgeçtiğinde bitecek’.

Ukrayna lideri, cephede durumun ağırlaştığını vurgulayarak "Bu savaşın adil bir barışla bitmesini biz de istiyoruz. Bu savaş ya biz kazandığımızda, ya da Rusya Federasyonu istediği zaman bitecek. Rusya ancak zayıf olduğunu, izole edildiğini ve kendisini destekleyen ortağı olmadığını hissettiğinde bunu yapmak isteyebilir. Ne olacağını kestirmek zor ama bunun önümüzdeki birkaç ay içinde biteceğine inanalım" dedi. 

New York Times gazetesinin düzenlediği "DealBook" konulu zirveye bağlanan Zelensky’nin konuşmasında, Rusya Federasyonu’nun bu operasyonları bitirmesi için ancak zayıf olduğunu hissettiğinde, izole kaldığında ve ortağı olmadığında isteyebileceği görüşünü öne çıktı.
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