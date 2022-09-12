Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı /12 Eylül 2022 12:47

Zelenskiy, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşta Rus tarafının kaybettiği teçhizatları sıraladı ve Ukrayna ordusunu övdü.

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Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 200 gündür devam eden savaş boyunca verdiği kayıpları sıraladı.

Açıklamasında Ukrayna ordusunun mücadelesini de öven Zelenskiy, “Ordumuz 200 günde 2 binden fazla düşman tankını, 4 bin 500 zırhlı muharebe aracını, 1000’den fazla düşman topçu sistemini, 250 uçak ve 200 helikopteri, 1 000’e yakın insansız hava aracını, 15 gemi ve botu, binlerce diğer düşman teçhizatını imha etti. Özellikle, düşmanlardan başarıyla kurtardığınız Harkiv bölgesinde, düşmanı başarıyla püskürttüğünüz Donetsk bölgesinde. Bugün herkes Ukrayna’nın kuzeyinde, güneyinde ve doğusundaki eylemlerinizi görüyor ve bunları not ediyor. Dünyayı etkilediniz. Düşman panikliyor. Ukrayna, ordusuyla gurur duyuyor, ona inanıyor, onun için dua ediyor ve onu bekliyor” dedi.

“2 BİN KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI”

Zelenski, Pazar günü yaptığı açıklamada 2 bin kilometrelik bir alanın kontrolünün sağlandığını belirterek Donetsk bölgesinin tamamını geri alacaklarını belirtti. Zelenski, “Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek. Şu an itibariyle, Eylül ayının başından bu yana aktif faaliyetlerin bir parçası olarak, topraklarımızın yaklaşık 2 bin kilometresi kurtarıldı” ifadelerini kullanmıştı.
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