Zelenskiy: Silah sevkiyatını hızlandırın

Ukrayna'nın doğusunda Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk kentinde Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Batılı ülkelere seslenerek silah sevkiyatlarını hızlandırmaları konusunda çağrı yaptı.







Zelenskiy bölgede verilen savaşın insani maliyetinin "çok korkunç" olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın toprakları geri alma yeteneğine güvendiğini ifade eden Zelenskiy, ülkenin müttefiklerini daha fazla silah göndermeye çağırdı.





DW'nin haberine göre Zelenskiy "Bütün bunları sağlamak için yeterli silaha ihtiyacımız var. Bunlar ortaklarımızda var" dedi.





Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhaylo Podolyak Pazartesi günü, yüzlerce obüs, tank ve zırhlı araç da dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatın listesini yaptı.





Podolyak Twitter hesabından "Dürüst olmak gerekirse - savaşı bitirmek için ağır silahlara ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.





Almanya'ya çağrı ve eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yapacağı olası bir ziyaret öncesinde Pazartesi akşamı Alman ZDF kanalına da açıklamalarda bulundu.





Almanya'dan net bir destek beklediklerini belirten Zelenskiy "Başbakan Scholz’den Almanya’nın Ukrayna'yı desteklediğine dair güvenceye ihtiyacımız var. Başbakan ve hükümetinin bir karar vermesi gerekiyor" dedi.





Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakan Mario Draghi'nin Ukrayna'yı hafta ortası ziyaret edebileceği haberleri çıkmıştı. Ancak resmi bir tarih verilmedi.





Zelenskiy Almanya'yı silah teslimatı konusunda diğer ülkelere göre geç karar vermekle eleştirdi.







