Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Tahıl anlaşmasının devamı önemli bir sinyal /03 Kasım 2022 10:15

Zelenskiy: Tahıl anlaşmasının devamı önemli bir sinyal

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tahıl anlaşmasının devam etmesini "ülkemiz ve dünya için önemli bir diplomatik sonuç" diye yorumladı.

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DW'nin haberine göre, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmesinin yankıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesini "önemli bir işaret" diye nitelendirdi. Zelenskiy, "Rusya’nın anlaşmanın uygulanmasına yeniden katılımı ülkemiz ve dünya için önemli bir diplomatik bir sonuç" diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’dan Karadeniz’de gıda maddelerinin ihracatı için oluşturulan insanı koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağı yönünde güvenlik güvenlik garantisi istemesini ise "Rus saldırganlığının başarısızlığı" diye tanımladı. Ukrayna lideri, "Savaşın başlamasından sekiz ay sonra Kremlin Ukrayna'dan güvenlik garantisi talep ediyor" dedi ve "Bu durum birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor" ifadesini kullandı.

Zelenskiy Rus ordusuna ait bir savaş jetinin tahıl koridorunun geçtiği hat üzerinde iki seyir füzesi ateşlediğini savunarak, bunun neredeyse her gün olduğunu ve Rusya’nın böylece gıda ihracatını tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD anlaşmanın uzatılmasını istiyor

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönme kararının ardından ABD’den de açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dört ay geçerli olması planlanan ve süresi 19 Kasım'da dolacak olan anlaşmanın uzatılması çağrısında bulundu.

Rusya, Türkiye’nin ev sahipliğinde Temmuz ayında imzalanan anlaşmadan 29 Ekim’de çekildiğini duyurmuştu. Ukrayna’nın Rusya'nın Karadeniz Filosu’na insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini iddia ederek tahıl koridorunu istismar ettiğini savunmuştu. Ukrayna ise bu suçlamaları reddetmişti.

Rusya dün anlaşmaya döndüğünü açıklamıştı. Devlet Başkanı Putin, anlaşmadan yeniden çekilme hakkının saklı olduğunu belirterek, Ukrayna’nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmayacağına yönelik verdiği güvenlik garantisini ihlal etmesi halinde anlaşmadan çekilebileceklerini belirtmişti.

Türkiye'ye teşekkür

Rusya’nın çekilme kararının ardından Türkiye Rusya’nın anlaşmaya dönmesi için diplomatik girişimlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüşmüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna hükümeti Türkiye'ye gösterdiği diplomatik çabalar nedeniyle teşekkür etti.
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