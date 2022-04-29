Zelenskiy Time'a kapak oldu: Başkanlık konutuna baskın girişimini anlattı

Zelenskiy ve ekibinin karargahında yaklaşık iki hafta kalan gazeteci Simon Shuster'ın yaptığı görüşmeler, derginin 9 Mayıs'ta çıkacak sayısında yer aldı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'de Rus kuvvetlerinin kendisini yakalamak için başkanlık konutuna yaklaştığını anlattı. Shuster'a göre, saldırıların başladığı gün Rus birlikleri Zelenskiy ve ailesinin kaldığı başkanlık konutunu basmak için iki kez girişimde bulundu.













'DÜNYANIN DİKKATİNİN DAĞILDIĞINI HİSSEDİYOR'





Yazıya göre, Shuster üç yıl önce tanıştığı Zelenskiy'in kendisine “İnsanlar bu savaşı Instagram'da, sosyal medyada görüyor. Bıktıklarında da oradan uzaklaşacaklar. Bu insanın doğası. Gözlerimizi kapatabiliyoruz. Çünkü çok fazla kan ve his var" dediğini aktardı.





"Zelenskiy, dünyanın dikkatinin dağıldığını hissediyor" notu düşen Shuster, Ukrayna liderinin ekibiyle de yaptığı görüşmelerde savaşın ağır koşullarının mevcut olduğunu kaydetti. Shuster, 19 Nisan'da Zelenskiy'in "Bu, Ukrayna topraklarında daha önce gördüklerimizden daha büyük ve kapsamlı bir savaş olacak" dediğini de kaydetti.





Yazıda, Zelenskiy'in komedyenlikten devlet başkanlığına uzanan yolculuğundan "pişman olmadığı" mesajını da veren Shuster, "Savaşa rağmen yaptığı seçimden pişmanlık duymuyor. Savaşın nasıl biteceğini ya da tarihteki yerini nasıl tarif edeceğini bilmiyor. Ukrayna'nın bir savaş zamanı başkanına ihtiyacı olduğunu biliyor yalnızca ve oynamayı planladığı rol de bu" ifadelerine yer verdi.