Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Trump ile görüştükten sonra Ruslarla müzakere formatına geçmeliyiz /02 Şubat 2025 14:04

Zelenskiy: Trump ile görüştükten sonra Ruslarla müzakere formatına geçmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Associated Press ile yaptığı röportajda, “Trump ile görüştükten sonra Ruslarla bir tür müzakere formatına geçmeliyiz. ABD, Ukrayna ve Rusya’nın aynı masaya oturmasını isterim,” dedi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından Rusya ile müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Kiev’in Beyaz Saray yönetimiyle müzakerelerin koşullarını farklı senaryolar üzerinden değerlendirdiğini, ancak bu görüşmelerin henüz genel çerçevede ele alındığını belirtti. “Trump ile görüştükten sonra Ruslarla bir tür müzakere formatına geçmeliyiz. ABD, Ukrayna ve Rusya’nın aynı masaya oturmasını isterim,” dedi Zelenskiy.

Ukrayna lideri ayrıca, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya barış gücü göndermesi fikrinin güvenlik garantisi açısından yeterli olmayacağını vurguladı.

Taraflar müzakereyi dillendiriyor

Ocak ayında ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini istediğini ifade etmişti. Öte yandan Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapmayı planladığı, ancak toplantının kesin tarihi konusunda henüz net bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın yeni ABD yönetimiyle temas kurmaya hazır olduğunu belirtti. Putin, bu temasların Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayabileceğini ifade etti.
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