Zelenskiy: Trump'ın mineral teklifi 'Sömürge anlaşması' reddediyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu mineral teklifini reddettiğini açıkladı.



Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da açıklama yapan Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'daki nadir toprak minerallerine erişmesini sağlayacak anlaşma önerisini imzalamamaları yönünde bakanlarına talimat verdiğini, çünkü önerinin ABD çıkarlarına çok daha fazla odaklandığını söyledi.



Teklif, cuma günü ??Zelenskiy'nin Münih'te ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerin önemli bir gündemiydi. Associated Press'e (AP) konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Trump'ın mineraller karşılığında herhangi bir özel güvenlik garantisi sunmadığını dile getirdi.



Adı açıklanmayan kaynaklar, teklifin ABD'nin Kiev'deki nadir toprak minerallerini Joe Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya verilen desteğin "tazmini" ve gelecekteki yardımların karşılığı olarak kullanmayı amaçladığını öne sürdü.



Eski bir üst düzey yetkili, "Bu bir sömürge anlaşması ve Zelenskiy bunu imzalayamaz," diye konuştu.



Zelenskiy, cumartesi günü Münih'te AP'ye yaptığı açıklamada, "Bakanların ilgili anlaşmayı imzalamasına izin vermedim çünkü bence bu anlaşma bizi ve çıkarlarımızı korumaya yönelik değil," dedi.



Ukrayna, havacılık, savunma ve nükleer gibi endüstrilerde kullanılan kritik minerallerden oluşan geniş rezervlere sahip. Trump yönetimi, Çin'e bağımlılığı azaltmak için bunlara erişmekle ilgileniyor.



Ancak Zelenskiy, herhangi bir anlaşma karşılığında Rusya'nın olası saldırılarını caydıracak güvenlik garantileri sunulmasını talep ediyor.



Ukrayna lideri, "Benim için güvenlik garantisi ve yatırım arasındaki bağlantı çok önemli," ifadelerini kullandı.