Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için tüm koşullar mevcut /10 Şubat 2025 12:39

Zelenskiy: Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için tüm koşullar mevcut

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ITV News’e verdiği röportajda, 2025 yılında Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için tüm koşulların mevcut olduğunu belirtti.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA ABD Başkanı Donald Trump’ın da çatışmayı hızlı bir şekilde bitirmek istediğine inandığını söyleyen Zelenskiy, “Batılı ortaklarımızın Putin’i savaşı bitirmeye zorlayacak gücü bulmasını umuyoruz” dedi.

Ukrayna lideri, Trump’ın güçlü bir lider olduğunu ancak Avrupa ile birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’nın Barış Formülü

Kiev, savaşın sona ermesi için “barış formülü”nü öne sürüyor. Bu plana göre, Rusya’nın Kırım, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden çekilmesi gerekiyor. Ancak Rusya, bu bölgeleri 2014 ve 2022 yıllarında yapılan referandumlarla topraklarına kattığını ilan etmiş, Ukrayna ve Batı ise bu referandumları tanımamıştı. Zelenskiy, Ukrayna’nın askeri gücünün bu bölgeleri geri almak için yeterli olmadığını kabul etse de, diplomasi yoluyla bu hedefin gerçekleştirilebileceğini savunuyor.

Ukrayna lideri, ülkesinin güvenliğini sağlamak için NATO’ya kısmi üyelik veya nükleer silah edinme gibi seçenekleri gündeme getirdi. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesinde sürdürdüğü operasyonları gelecekteki müzakerelerde bir avantaj olarak gördüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ateşkes için Ukrayna’nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tamamen çekilmesini, bu bölgelerle birlikte Kırım’ın da Rus toprağı olarak tanınmasını, Ukrayna’nın NATO’dan uzak durmasını ve Batı’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları kaldırmasını şart koştu. Ancak Zelenskiy, bu teklifleri “ultimatom” olarak nitelendirdi.
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