Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Yılın ilk gününde 45 İHA imha ettik /02 Ocak 2023 01:00

Zelenskiy: Yılın ilk gününde 45 İHA imha ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek 45 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023’ün ilk gününde de Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA’lar fırlattığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA’nın imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna’nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, “Ukrayna’dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz.” dedi.
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