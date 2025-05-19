Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den ABD Başkanı Trump'a dikkat çeken mektup /19 Mayıs 2025 12:39

Zelenskiy'den ABD Başkanı Trump'a dikkat çeken mektup

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Vatikan’da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’deki barış müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Zelenskiy, ABD ile ekonomik ortaklık anlaşmasının uygulanmasını tartışırken, Başkan Trump’a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini açıkladı.

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2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs 2025'te Rusya ve Ukrayna'da Türkiye'de doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve Putin ile görüşeceğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra Zelenskiy'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Zelenskiy'nin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile dün Vatikan'da bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.
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