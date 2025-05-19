Zelenskiy'den ABD Başkanı Trump'a dikkat çeken mektup

2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs 2025'te Rusya ve Ukrayna'da Türkiye'de doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve Putin ile görüşeceğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra Zelenskiy'den de dikkat çeken bir hamle geldi.





Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Zelenskiy'nin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile dün Vatikan'da bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları bildirildi.





Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.