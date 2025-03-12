Zelenskiy'den ateşkese onay çıkmıştı, ABD heyeti Rusya ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesinin ardından, ABD ve Rusya’nın önümüzdeki günlerde yeni görüşmeler yapacağı duyuruldu.





Trump, iki ülke temsilcilerinin “bugün veya yarın” bir araya geleceğini belirtti. Trump ayrıca, bu hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini açıkladı.





Sky News’e konuşan ABD Başkanı, “Önümüzdeki günlerde tam bir ateşkese ulaşmayı umuyorum” dedi ve Putin’in de bu adımı kabul etmesini beklediğini vurguladı.





Ukrayna’nın 30 günlük olası bir ateşkese sıcak baktığını, Suudi Arabistan’da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak duyurmuştu. Zelenskiy ise, ateşkesin uygulanabilmesi için Rusya’nın da bu fikri kabul etmesi gerektiğini belirtti ve Washington’ın Moskova’yı bu anlaşmaya zorlaması gerektiğini söyledi.





ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da, yakın zamanda Rus yetkililerle iletişime geçerek, Ukrayna ile yapılan ateşkes görüşmelerinin sonuçlarını paylaşacaklarını ifade etti.





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, “Rusların en kısa sürede ‘evet’ demesini umuyoruz” dedi.





ABD ve Rusya ilk görüşmelerini 18 Şubat’ta gerçekleştirdi





ABD ve Rusya, ilk resmi görüşmelerini 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirmişti. Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, toplantının tüm konuların ele alındığı “ciddi bir görüşme” olduğunu belirtti.





Tarafların, Ukrayna’daki çatışmaların çözümü için üst düzey ekipler belirleme, Washington ve Moskova’daki büyükelçiliklerin personel sayısını eski düzeyine getirme ve Putin ile Trump arasında bir zirve düzenlenmesi için hazırlıklara başlama konusunda anlaştığı bildirildi.





ABD ve Ukrayna Cidde’de görüştü





Cidde’de gerçekleştirilen ABD-Ukrayna görüşmelerinde Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin düzenlenmesi veya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin istifası konularının ele alınmadığı açıklandı. Fox News muhabiri Nana Sadzhaya, müzakerelere doğrudan katılan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bu konuların toplantının gündeminde yer almadığını belirtti.





Görüşmelerin ardından Kiev, Moskova’nın da kabul etmesi halinde 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Washington ve Moskova temsilcilerinin yeni toplantılar gerçekleştireceğini ve bu hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.





Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı ve istihbarat paylaşımını derhal yeniden başlatma kararı aldığı bildirildi.NBC News’e göre, Trump, Ukrayna’ya askeri yardımları yeniden başlatmak için Kiev’in seçim sürecine yönelik adımlar atmasını ve muhtemelen Zelenskiy’nin görevden ayrılmasını şart koşmuştu.