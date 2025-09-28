Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine 'Savaş genişliyor' uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa’yı endişelendiren bir açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı genişletme niyetinde olduğunu söyleyen Zelenskiy, hedefte başka bir Avrupa ülkesinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.





"Putin, Ukrayna'daki savaşın bitmesini beklemeyecek. Başka yönlere gidecek” diyen Zelenskiy, Kremlin’in yeni bir cephe açmaya hazırlandığını ima etti.





HAVA SAHASI İHLALLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Zelenskiy’nin açıklamalarına zemin hazırlayan gelişmeler ise son dönemde Avrupa hava sahalarında yaşanan ihlaller oldu. Ukrayna lideri, "Putin, NATO'nun savunmasını test ediyor" diyerek Rusya'nın provoke edici adımlarına dikkat çekti.





RUS HAVA UÇAKLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları, Danimarka, Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarında görüldü. Cuma günü Danimarka’daki bir askeri üssün üzerinde uçan Rus İHA’ları, ertesi gün Norveç’teki bir askeri üs yakınlarında da tespit edildi.





UKRAYNA'DAN AVRUPA'YA DESTEK MESAJI

Zelenskiy, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu yeni tehdit karşısında zorlandığını vurgularken, Ukrayna’nın savaş tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.





Zelenskiy, “Biz Rusya'nın hava saldırılarını nasıl püskürttüğümüze yönelik deneyimimizi diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi.