Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine 'Savaş genişliyor' uyarısı /28 Eylül 2025 09:54

Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine 'Savaş genişliyor' uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşı Avrupa’ya yaymayı planladığını belirterek, “Putin başka yönlere gidecek” uyarısında bulundu. NATO’nun savunmasının test edildiğini söyleyen Zelenskiy, Rus İHA ve savaş uçaklarının son günlerde birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini hatırlattı.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa’yı endişelendiren bir açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı genişletme niyetinde olduğunu söyleyen Zelenskiy, hedefte başka bir Avrupa ülkesinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Putin, Ukrayna'daki savaşın bitmesini beklemeyecek. Başka yönlere gidecek” diyen Zelenskiy, Kremlin’in yeni bir cephe açmaya hazırlandığını ima etti.

HAVA SAHASI İHLALLERİ ENDİŞELENDİRİYOR
Zelenskiy’nin açıklamalarına zemin hazırlayan gelişmeler ise son dönemde Avrupa hava sahalarında yaşanan ihlaller oldu. Ukrayna lideri, "Putin, NATO'nun savunmasını test ediyor" diyerek Rusya'nın provoke edici adımlarına dikkat çekti.

RUS HAVA UÇAKLARI GÖRÜLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları, Danimarka, Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarında görüldü. Cuma günü Danimarka’daki bir askeri üssün üzerinde uçan Rus İHA’ları, ertesi gün Norveç’teki bir askeri üs yakınlarında da tespit edildi.

UKRAYNA'DAN AVRUPA'YA DESTEK MESAJI
Zelenskiy, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu yeni tehdit karşısında zorlandığını vurgularken, Ukrayna’nın savaş tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, “Biz Rusya'nın hava saldırılarını nasıl püskürttüğümüze yönelik deneyimimizi diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine 'Savaş genişliyor' uyarısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:20