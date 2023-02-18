Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den Batı'ya silah tedariki çağrısı /18 Şubat 2023 08:50

Zelenskiy'den Batı'ya silah tedariki çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı müttefiklerini Ukrayna'ya askeri desteklerini hızlandırmaya çağırdı ve gecikmelerin Rusya'nın "ekmeğine yağ süreceği" uyarısında bulundu.

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Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy "Hızın alternatifi yok, çünkü yaşam hıza bağlı" dedi.

Münih'te toplanan katılımcılara video konferans yöntemiyle seslenen Zelenskiy konuşmasında Ukrayna'yı tiranlığa karşı Batı'nın özgürlük ve demokrasi gibi değerlerini savunan ülke olarak tanımladı ve Rusya'nın büyük gücüne karşı koyabilmek için uygun şekilde donatılmasına olan ihtiyacın altını çizdi.

Rusya'nın yenilmesi gerektiğini kaydeden Ukraynalı lider bu durumun yalnızca Ukrayna ile ilgili olmadığına vurgu yaparak "Çünkü Kremlin, burada Münih'te temsil edilen herkesin güvenliğini ve huzurunu bozabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Moskova'nın saldırganlığına karşı eninde sonunda galip geleceğinin sözünü veren Zelenskiy  Rusya'nın "hala birçok hayatı yok edebileceği" uyarısında bulundu ve "İşte bu yüzden acele etmemiz gerekiyor. Hıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Silah tedarikinde herhangi bir tabu olmamalı"

Konferansın hemen öncesinde Ukrayna'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, burada da ülkesinin Rusya'ya karşı egemenliğini savunmak için Batı'nın güçlü silahlarına duyduğu ihtiyacı dile getirdi.

Zelenskiy açıklamasında, Hollanda ile, Ukrayna ordusuna silah tedariki ve desteği konusunda "herhangi bir tabu olmaması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarının" altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı  24 Şubat 2022'de başlattığı işgalin birinci yıldönümü yaklaşırken, iki ülke güçleri arasındaki çetin çatışmalar kış koşullarına rağmen sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak için mücadele verirken, Rusya son haftalarda Bahmut bölgesini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı.
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