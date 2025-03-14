Zelenskiy'den çarpıcı iddia! 'Trump'a söylemekten korkuyor...'





'ÖNGÖRÜLEBİLİR VE MANİPÜLATİF'





'TRUMP'A SÖYLEMEKTEN KORKUYOR'





'TÜM ORTAKLARIMIZ DURUMUN FARKINDA'

Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası ateşkese ilişkin “Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor” demişti. Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı garantisi olmadan geçici bir ateşkesi defalarca reddeden Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan ele geçirdiği toprakları geri vermeyeceğini de vurgulamıştı.Putin'in açıklamalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Putin’in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendirdi.Zelenskiy, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt ‘hayır’ demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz" dedi.ABD tarafından karada, denizde ve havada koşulsuz bir ateşkes teklifi geldiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna olarak bu teklifi olumlu karşıladık. ABD’li yetkililer, ateşkesin kontrol edilmesi ve denetlenmesi için hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa'nın imkanlarıyla bunu sağlamak mümkün. Bu ateşkes döneminde, uzun vadeli güvenlik ile gerçek, sağlam bir barış için tüm sorulara yanıt hazırlanabilir ve savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir. Ukrayna, mümkün olan en hızlı ve en yapıcı şekilde çalışmaya hazır. Bunu ABD’li temsilcilerle konuştuk, Avrupalı ve dünyadaki tüm ortaklarımız da bu durumun farkında" dedi.Anlaşmayı karmaşık hale getirecek şartlar öne sürmediklerini ifade eden Zelenskiy, "Bunu yapan Rusya. Her zaman söylediğimiz gibi, süreci uzatan ve yapıcı olmayan taraf yalnızca Rusya. Onlar savaş istiyor. Putin, bu savaşı gün be gün sürdürüyor. Şimdi ona baskı yapmalıyız. İşe yarayacak yaptırımlar uygulanmalı. ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla, dünyadaki tüm barış yanlılarıyla birlikte çalışarak Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlayacağız" dedi.