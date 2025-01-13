Zelenskiy'den Kim Jong-Un'a rehine takası teklifi!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, yaralı olarak yakaladıkları Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.





Ukrayna'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığı iddiası gündemdeki yerini korurken, Zelenskiy’den Kim Jong-Un’a esir takası teklifi geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerinin esir alınacağından şüphe duymadığını belirten Zelensky, “Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı” ifadelerini kullandı.





'PUTİN, KUZEY KORE'NİN DESTEĞİ OLMADAN DEVAM EDEMİYOR'





Gazete Duvar'da yer alan habere göre “Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor” diyen Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır” sözleriyle devam etti.





Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelensky, “Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir” açıklamasında bulundu. Zelenskiy, esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.





Ne olmuştu?





Zelenskiy, Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti.