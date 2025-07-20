Zelenskiy'den Putin'e sürpriz 'barış' teklifi!

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savaşın sona ermesi için Rusya'ya yeni bir barış görüşmesi teklifinde bulunduğu bildirdi.





Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi. Müzakere dinamiği artırılmalı. Ateşkese ulaşmak için her şey yapılmalı. Ve Rus tarafı kararlardan saklanmayı bırakmalı" dedi.





GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Zelenskiy, "Rus tarafıyla takaslara ilişkin görüşmeler sürüyor. İstanbul'daki son görüşmede varılan anlaşmaların uygulanmasına devam ediyoruz. Şu anda ekip bir başka takas üzerinde daha çalışıyor. Ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi. Müzakere dinamiği artırılmalı. Ateşkese ulaşmak için her şey yapılmalı. Ve Rus tarafı artık kararlardan saklanmayı bırakmalı" dedi.





Rusya ile yapılan esir takasına değinen Zelenskiy, "Esir değişimi. Çocukların geri getirilmesi. Cinayetlerin sona ermesi. Gerçekten kalıcı barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var. Ukrayna böyle bir görüşmeye hazır" diye konuştu.