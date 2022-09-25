Zelenskiy'den Rus vatandaşlarına dikkat çeken mesaj

Moksova yönetiminin Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırılar 7. ayında da sürüyor.





Son dönemde Ukrayna birliklerinin doğu bölgelerinde ilerleme sağladığı ise gelen bilgiler arasında yer alıyor.





Rusya'da devam eden Ukrayna saldırılarıyla birlikte ilan edilen kısmi seferberlik kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Rus vatandaşlarına dikkat çeken bir çağrı geldiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı başladıktan 7 ay sonra gelen seferberlik ilanı sonrası yaşanan kaos Kremlin’in kendi destekçileri tarafından da eleştiriliyor. Rusya’nın 2 kıdemli milletvekili bir dizi şikayete değinerek bölgesel yetkililere duruma el koymalarını ve halkın öfkesini körükleyen “aşırılıkları” hızla çözmelerini emretti. Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı başladıktan 7 ay sonra gelen seferberlik ilanı sonrası yaşanan kaos Kremlin’in kendi destekçileri tarafından da eleştiriliyor. Rusya’nın 2 kıdemli milletvekili bir dizi şikayete değinerek bölgesel yetkililere duruma el koymalarını ve halkın öfkesini körükleyen “aşırılıkları” hızla çözmelerini emretti.

"HERKESE ASKER KAÇAĞI MUAMELESİ YAPILIYOR"





ZELENSKİY’DEN RUSLARA ‘KAÇIN’ MESAJI





Al Jazeera’nın haberine göre, Rusya’nın üst meclisi Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, askere alınmaya uygun olmayan erkeklerin de askere çağrıldığına dair haberlere dikkat çekti. Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Matviyenko, “Bu tür aşırılıklar kesinlikle kabul edilemez ve bunların toplumda sert bir tepkiyi tetiklemesini kesinlikle doğru buluyorum” dedi.Seferberlik sürecinin uygulanmasında “tam sorumluluğa” sahip olduğunu söylediği Rusya’nın bölge valilerine yönelik mesajında şunları yazdı: “Kısmi seferberliğin uygulanmasının belirlenen kriterlere tam ve mutlak uyum içinde yürütülmesini sağlayın. Tek bir hata bile yapmadan…”Rusya’nın alt meclisi olan Devlet Dumasının Başkanı Vyacheslav Volodin de ayrı bir paylaşımda endişelerini dile getirdi. “Şikayetler alınıyor” diyen Volodin, “Eğer bir hata yapılmışsa, bunu düzeltmek gerekir... Her düzeydeki yetkililer sorumluluklarını anlamalıdır” diye belirtti.Kremlin destekçisi olarak bilenen televizyon kanalı RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da “Erlerin 35 yaşına kadar askere alınabileceğini açıkladı. Celpler 40 yaşındakilere gidiyor” dedi. Telegram kanalındaki mesajında Simonyan, “Sanki bilerek, sanki inat olsun diye insanları çileden çıkarıyorlar. Sanki Kiev tarafından gönderilmişler gibi” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valery Fadeyev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya sorunları “acilen çözmesi” talebiyle mektup yazdığını duyurdu. Askeri deneyimi olmayan hemşire ve ebeler de dahil olmak üzere uygunsuz askere alma vakalarını sıralayan Şoygu, “Bazı (Askere alma görevlileri) sanki hepimizin asker kaçağı olduğunu düşünüyorlarmış gibi sabahın ikisinde yoklama kağıtlarını teslim ediyorlar” dedi.Sibirya’nın uzak ve yoksul bölgelerindeki etnik azınlıklar arasında da özel bir tepki oluştuğu belirtiliyor. Rusya’nın sınırlarını kapatmasından korkan birçok kişinin çarşamba gününden bu yana Moğolistan, Kazakistan, Finlandiya ya da Gürcistan’a geçmek için sınır kuyruklarına girdikleri görülürken, Kremlin ise göç haberlerinin abartılı olduğunu söylüyor.Cumartesi günü Birleşmiş Milletlerde gazetecilerin neden bu kadar çok Rus’un ülkeyi terk ettiğini sorması üzerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “hareket özgürlüğüne” işaret etti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise cumartesi günü bir video konuşmasında Rusça olarak “Bu suç seferberliğinden kaçmak, sakatlanmaktan ve ardından saldırgan bir savaşa katıldıkları için mahkemede hesap vermek zorunda kalmaktan daha iyidir” dedi.