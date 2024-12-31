Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den 'Suriye' mesajı: Stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız /31 Aralık 2024 10:38

Zelenskiy'den 'Suriye' mesajı: Stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nin HTŞ lideri Colani ile görüşmesine ilişkin konuşan Zelenskiy, "Uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız" dedi.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın Heyet Tahrir Şam (HTŞ)  lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara) ile görüşmesiyle ilgili olarak, “Suriye ile uzun vadeli ve stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha dün Colani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminden Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini söyledi.

Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye halkının onlarca yıllık diktatörlük yönetiminin üstesinden gelmesini ve Suriye'de istikrar, güvenlik ve normal yaşamın yeniden tesis edilmesini destekliyoruz. Suriye'de normal ve istikrarlı yaşamın yeniden tesis edilmesi fırsatına gerçekten değer veriyoruz ve uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy'den 'Suriye' mesajı: Stratejik ilişkiler geliştirmeye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:41