Zelenskiy'den 'Suriye' mesajı: Stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara) ile görüşmesiyle ilgili olarak, “Suriye ile uzun vadeli ve stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız” dedi.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha dün Colani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminden Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini söyledi.





Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak, şu açıklamalarda bulundu:





“Suriye halkının onlarca yıllık diktatörlük yönetiminin üstesinden gelmesini ve Suriye'de istikrar, güvenlik ve normal yaşamın yeniden tesis edilmesini destekliyoruz. Suriye'de normal ve istikrarlı yaşamın yeniden tesis edilmesi fırsatına gerçekten değer veriyoruz ve uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız."