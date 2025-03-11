Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den Trump'a 'özür' mektubu /11 Mart 2025 01:23

Zelenskiy'den Trump'a 'özür' mektubu

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin, Trump'a mektup göndererek 'özür dilediği'ni iddia etti.

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Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna görüşmeleri öncesi umutlu konuştu.

Witkoff, "Zelenskiy, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimiz ile Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında da pek çok görüşme gerçekleştirildi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen salı günü Kongre'de yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisine bir mektup göndererek ABD ile nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylediğini belirtmişti.

Konuşmasında "özür" ifadesini kullanmayan Trump, mektuptan memnun kaldığını ve Ukrayna ile yakın zamanda bir anlaşma imzalayacaklarına inandığını ifade etmişti.

TARTIŞMANIN ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.
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