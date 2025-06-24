Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, suikast planlayan şahsın Sovyet ideolojisine bağlı eski bir Polonyalı asker olduğunu belirtti.





SBU'nun resmi açıklamasına göre, Polonyalı güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyonda şüpheli başarıyla gözaltına alındı. Malyuk, "Profesyonelce yürütülen bu ortak operasyon sayesinde potansiyel bir trajedi önlendi" ifadelerini kullandı.





İlk soruşturma bulguları, saldırı için FPV drone veya keskin nişancı tüfeği kullanılmasının planlandığını gösteriyor. Şüphelinin uzun yıllardır Sovyet nostaljisi taşıyan ve Rusya yanlısı görüşlere sahip bir eski asker olduğu vurgulandı.





Zelenski'nin Artan Güvenlik Riskleri





Bu olay, Ukrayna liderinin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başlangıcından bu yana Zelenski'ye yönelik onlarca suikast planı ortaya çıkarıldı. Özellikle yurtdışı ziyaretleri sırasında güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkarıldığı biliniyor.





Rzeszów Havalimanı, Batı'dan gelen askeri yardımların ana dağıtım merkezi olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Suikast girişimi, NATO üyesi bir ülkede gerçekleşmesi nedeniyle özel önem taşıyor. İngiliz askeri analist Alexander Mercouris Zelenski'nin son dönemde Batılı müttefiklerin dikkatlerinin Orta Doğu'ya kaymasından duyduğu rahatsızlığı ve artan gerginliği vurguladı.





SBU yetkilileri, bu olayın ardından Zelensky ve üst düzey görevliler için ek güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.