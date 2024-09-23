Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'nin 'barış zirvesi' önerisine Rusya'dan ret: 'Gerçeklerden kopuk ve hayalperest...' /23 Eylül 2024 14:53

Zelenskiy'nin 'barış zirvesi' önerisine Rusya'dan ret: 'Gerçeklerden kopuk ve hayalperest...'

Zelenskiy'nin barış zirvesi önerisine ilişkin açıklamalarının 'gerçeklerden kopuk' olduğunu dile getiren Zaharova, zirvenin çatışmanın çözümüyle ilgisi olmadığını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış zirvesi önerisine yanıt verdi. Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını dile getiren Zaharova, Zelenskiy'nin bu açıklamalarını ‘gerçeklerden kopuk’ ve ‘hayalperest’ olarak nitelendirdi.

Zelenskiy'nin 'liderlik süresinin dolduğunu' söyleyen Zaharova, zirvenin çatışmanın çözümüyle ilgisi olmadığını söyledi. Rusya'nın ‘Bürgenstock sürecine’ katılmadığını ve gelecekte de katılmayı düşünmediğini belirten Zaharova, Zelenskiy'nin barış formülünü uygulanamaz olarak değerlendirdi. Bu tür zirvelere katılmayı reddettiklerini ifade eden Zakharova, Rusya'nın siyasi ve diplomatik yollarla krizin çözümüne açık olduğunu ifade etti. 

Rusya'nın krize diplomatik çözüm bulunmasına karşı olmadığını yineleyen sözcü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Haziran'da önerdiği inisiyatifi yansıtan ciddi teklifler üzerinde görüşmelere açık olduklarını vurguladı.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?
Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev’de yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın bu yıl içinde ikinci bir barış zirvesi düzenlemeyi planladığını açıklamıştı. Ayrıca Zelenskiy, haziran ayında düzenlenen barış zirvesinin ikincisi için Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin sürdüğünü dile getirmişti. 

Rusya-Ukrayna savaşı için ilk barış zirvesi haziran ayında İsviçre'de düzenlenmişti. Ukrayna liderliğindeki zirveye Rusya davet edilmemişti. Temsil edilen 90 kadar ülkeden 84'ü, Bürgenstock Bildirgesi'ni imzalamıştı. Suudi Arabistan, Hindistan ve Güney Afrika çekimser kalanlar arasındaydı.

 
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